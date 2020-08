Ricetta gamberi ubriachi con il bimby: ingredienti, preparazione e consigli

Oggi andremo a vedere come si prepara un secondo piatto di pesce, i gamberi ubriachi. Per prepararli oggi andremo ad avvalerci dell’utilizzo del bimby, ma se non lo avete, potete tranquillamente preparare lo stesso questa ricetta, cuocendo o in padella o anche in forno, verranno buonissimi ugualmente. Abbiamo bisogno di pochi ingredienti, ma vi consigliamo di utilizzare dei gamberi molto freschi e di qualità, così il risultato sarà migliore.

Gamberi ubriachi con il bimby – Ingredienti

I seguenti ingredienti sono sufficienti per 4 persone.

500g gamberi

40g olio extravergine d’oliva

1 scalogno

1 mazzolino di prezzemolo

50g Cognac

50g vino bianco secco

1 peperoncino (facoltativo)

15g pangrattato

sale q.b.

pepe q.b.

Gamberi ubriachi – Preparazione

Tritare scalogno e prezzemolo 5 sec vel.7.

Unire olio e perponcino, rosolare: 3min 100° vel.1.

Versare il Cognac, fatelo evaporare per 1 minuto senza misurino.

Aggiungere i gamberi, puliti e lavati precedentemente, con acqua salata, cuocere: 7 min 100° antiorario vel.soft, sfumandoli con il vino bianco durante la cottura, aggiungere sale e pepe.

A fine cottura spolverizzare con il pangrattato e a piacere con un filo di olio extravergine d’oliva. Servire caldi.

Gamberi ubriachi – Consigli utili

Come si può notare dal procedimento questa è una ricetta molto semplice da preparare e che richiede anche poco tempo, per cui la potete preparare anche se avete ospiti dell’ultimo minuto o se non avete avuto molto tempo per cucinare.

Servite i gamberi quando sono ancora caldi e se dovessero avanzarvi potete conservarli in frigo per 1-2 giorni e riscaldarli poco prima del consumo. Magari scaldateli in padella.

Potete accompagnare questo secondo piatto con moltissime verdure differenti, ad esempio degli spinaci, dell’insalata, delle zucchine, ma anche delle patate andranno benissimo.

Se volete rendere la vostra ricetta ancora più sfiziosa ed originale potete anche aggiungere delle spezie o delle erbe aromatiche a piacere.