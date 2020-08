By

Roberta Di Padua ha fatto il militare e lo confessa durante l’ultima intervista al magazine di Uomini e Donne. La dama del parterre femminile si lascia andare al racconto del suo passato e mostra una parte di sé che nessuno realmente conosceva.

La ex dama ormai da diversi anni all’interno del talk show di Maria De Filippi sembra non riuscire a trovare la sua anima gemella. Il passato di Roberta però, fino a poche ore fa continuava ad essere un vero e proprio mistero per i telespettatori del programma. Durante l’intervista al magazine di Uomini e Donne però, Di Padua svela un passato molto importante fatto di scelte e di coraggio. Quali sono state le sue parole?

La ex dama del parterre femminile di Uomini e Donne ha raccontato il suo passato importante all’interno del magazine Del programma. Un racconto che ha lasciato i lettori e i fan della dama davvero sorpresi. Nessuno infatti conosceva il suo passato così tormentato, fatto di scelte come quello di affrontare il militare.

Roberta Di Padua racconta così il suo passato: “Avevo ventitrè anni e contro la volontà dei miei genitori sono andata a fare il concorso per arruolarmi nell’esercito. Ho passato le visite, ho fatto l’addestramento ad Ascoli e poi mi hanno dato come destinazione Solbiate Olona, al confine con la Svizzera”.

La ex dama ha così deciso di spiegare la verità del suo carattere, che a volte è risultato molto rigido proprio a causa del suo passato nell’esercito. Roberta infatti, si è sempre mostrata una donna decisa che sa quello che vuole, pronta a lottare quando realmente ne vale la pena.

Al magazine del programma infatti, la dama ha spiegato e motivato la sua importante scelta: “Avevo bisogno di vedermela da sola e nell’esercito così è stato: li non c’è alcuna differenza di trattamento tra un militare donna e un militare uomo, non c’è alcuna distinzione. È grazie alla vita militare che ho delle spalle molto larghe e questo lato molto forte, impostato. La mia parte emotiva, nella vita come nel programma, a volte viene fuori poco proprio grazie o a causa di questa parentesi del mio passato”.