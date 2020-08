Bologna – Torino – Ultime dai campi – Formazioni ufficiali

Bologna – Torino si apprestano a scendere in campo tra poco per l’ultima giornata di Serie A. La sfida non serve a nulla per la classifica, ma per molti sarà il passo di addio con le rispettive maglie.

Bologna – Torino: Ultime dai campi

Mihajlovic dovrà rinunciare agli infortunati Tomiyasu, Bani, Krejci e Dijks. Al centro della difesa toccherà probabilmente a Corbo far coppia con Danilo, con Mbaye e Denswil che dovrebbero invece agire da terzini davanti a Skorupski. In mediana Nico Domínguez e Svanberg sono in vantaggio su Medel, Davanti Santander sarà il centravanti, con Orsolini, Juwara e Barrow a sostegno sulla trequarti.

Probabile 3-4-1-2 per Moreno Longo, che davanti ha il dubbio Belotti: pronto Zaza in caso di forfait, con Verdi e Berenguer alle sue spalle. Out per squalifica Meité e Lyanco, e per infortunio De Silvestri e Baselli, a centrocampo toccherà a Lukic disimpegnarsi da regista accanto probabilmente a Rincon, con Aina e Ansaldi a spingere sulle due fasce. Dietro, davanti al portiere Rosati, è probabile l’inserimento del recuperato Izzo al fianco di N’Koulou e Bremer nella difesa a tre. Edera perdonato e convocato, Millico fuori. Chi resterà fuori è Singo, che si è lussato la spalla.

Bologna – Torino: Formazioni ufficiali

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Medel, Denswil; Svanberg, Schouten; Juwara, Soriano, Barrow; Palacio.

TORINO (3-4-1-2): Rosati; Izzo, Bremer, Djidji; Berenguer, Rincon, Lukic, Ansaldi; Verdi; Belotti, Zaza.