Calciomercato Crotone – I piani di calciomercato di Vrenna

Conclusa questa splendida stagione con una promozione che arriva dopo 2 anni di permanenza di serie B, la società si sta muovendo per costruire una squadra all’altezza del campionato di serie A.

Piace al club calabrese il giovane difensore del Milan Matteo Gabbia, classe 1999, che potrebbe essere ceduto dallo stesso club per maturare e acquisire esperienza.

Altri due nomi che piacciono e che sono nel mirino del Crotone sono Agoumé ed Esposito. Per ora però non c’è alcuna trattativa ma sicuramente ci saranno incontri in questi giorni per iniziare una trattativa.

Oltre i nuovi obiettivi in casa calabrese si pensa anche come trattenere due giocatori simbolo di questa squadra Simy e Benali.

Su di loro le parole di Vrenna:

“Simy ce l’ho nel cuore. Da quando è arrivato al Crotone, sono stato forse uno dei pochi a credere in lui. L’ho stimolato e gli sono stato sempre vicino. Prima di essere un calciatore è un uomo eccezionale. Si è preso i fischi e gli insulti, ma ha lavorato sodo e oggi per me è un vero fenomeno. Si sta godendo meritatamente il suo momento”.

“Per noi Benali è un punto di riferimento, è qua da più di due anni ed è un titolare inamovibile. Per questo proveremo a trattenerlo, ma la volontà del calciatore sarà ovviamente importante. Noi glielo abbiamo già detto: vogliamo che rimanga perché ci ha dato tantissimo e possiamo dirgli solo grazie”.