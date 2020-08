Calciomercato Lazio – Si (ri)guarda alla Spal per rinforzare la fascia, offerta presentata

Chiusa la stagione con il 4° posto finale, la Lazio ora si concentrerà in maniera totale al calciomercato, sessione che visto il coronavirus seguirà un andamento particolare e “obbligherà” anche i biancocelesti, pressochè certi della qualificazione in Champions, di agire anticipatamente su diversi colpi.

Terzino sinistro cercasi

In vista delle numerose partite che nelle prossime settimane attenderanno la Lazio, sarà necessario offrire a Simone Inzaghi, giusto ieri divenuto l’allenatore con più presenze sulla panchina biancoceleste, dei calciatori che possano adattarsi al contesto tattico del tecnico, sopratutto nei ruoli dove i capitolini hanno sofferto maggiormente la mancanza di alternative nei momenti clou della stagione: la fascia sinistra della Lazio infatti non ha avuto un padrone incontrastato, con l’età avanzata di Lulic, le prestazioni non sempre continue di Marusic in quella posizione e delle difficoltà da parte di Jony di divenire titolare nel ruolo: il gioco sugli esterni, visto anche il 3-5-2 tanto caro a Inzaghi, necessita di ottimi interpreti del ruolo, capaci di offrire garanzie sia in termini atletici che tecnici.

Nuovo affare dalla SPAL in vista?

Si continua a puntare, sempre con più insistenza ad un calciatore della SPAL, che è stata la prima squadra a retrocedere aritmeticamente in Serie B: proprio da Ferrara è arrivato quello che è attualmente risulta il padrone indiscusso della fascia destra, ossia Lazzari e secondo il quotidiano La Nazione i biancocelesti avrebbero fatto una prima proposta per Mohamed Fares esterno sinistro classe 1996 di nazionalità algerina che è particolarmente gradito al tecnico piacentino. Sull’ex Verona sembrava vicinissimo il Torino durante la passata sessione di mercato ma per vicissitudini societarie il calciatore è rimasto a Ferrara, ed ora oltre all’interesse della Fiorentina, è stato minotorato con frequenza proprio dalla dirigenza della Lazio, che lo ritiene infatti perfetto per lo schieramento tattico che ha portato ottime cose nelle ultime stagioni.