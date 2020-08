Calciomercato Sassuolo – Il nuovo difensore parla turco: ecco chi è

Dopo gli ottimi affari Demiral e Muldur (quest’ultimo tutt’ora in maglia neroverde), il Sassuolo continua sulla recente tradizione dei difensori turchi: il DS Carnevali infatti avrebbe chiuso con un difensore attualmente in forza al Fortuna Düsseldorf, ossia Kaan Ayhan.

Chi è

Il difensore classe 1996 infatti sarebbe l’ultimo colpo in entrata degli emiliani, che secondo Sky avrebbero battuto la concorrenza di diversi club europei (in Italia Atalanta e Roma erano interessate) per assicurarsi le prestazioni del difensore nato a Gelsenkirchen da genitori turchi, e cresciuto calcisticamente nello Schalke 04, dove dopo aver giocato nel settore giovanile, debutta nella seconda squadra nel 2013 e lo stesso anno anche tra i “grandi”, dove vi resta fino al 2016: nel mezzo viene mandato in prestito all’Eintracht Francoforte dove viene, successivamente arriva la cessione al Fortuna, dove ha trovato un’ottima continuità che gli ha permesso di essere convocato con regolarità nella nazionale turca: attualmente con la selezione del suo paese conta 24 presenze e 2 reti.

Caratteristiche tecniche

Fisicamente ben piazzato (185 centimetri per 84 chili) è naturalmente un centrale difensivo, ma vista la sua duttilità è stato spesso impiegato come esterno difensivo e anche come regista arretrato di centrocampo. Lunedì prossimo dovrebbero esserci già le visite mediche visto che l’accordo in maniera totale è stato trovato: il Sassuolo lo pagherà 1,5 milioni di euro e contratto quadriennale.