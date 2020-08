Francesca Alotta in Io camminerò e Ti dirò – Video – Ora o mai più

Francesca Alotta riuscirà a stupire i giudici nella finale di Ora o mai più? Dopo essere entrata in sordina, a causa dell’uscita di Donatella Milani, la concorrente presenterà due nuovi brani in previsione dell’ultima sfida.

Nella prima manche, Francesca Alotta interpreterà Io camminerò con il coach Fausto Leali e in seguito l’inedito Ti dirò. Il suo percorso però, per quanto brillante, non le ha permesso di registrare le vette della classifica in tutti gli appuntamenti. Scopriamo di seguito come andrà nella classifica generale.

Francesca Alotta canta Io camminerò e Ti dirò

La prima manche andrà più che bene per Francesca Alotta, che riuscirà a conquistare il terzo posto nella classifica parziale. Al fianco di Leali la ascolteremo in Io camminerò, un brano che il giudice ha lanciato nel ’76 in occasione del suo disco omonimo. Il testo invece è di Umberto Tozzi. Per i giudici sarà l’ennesima prova vincente da parte della concorrente: Zarrillo e Masini le assegneranno due 9, contro i tre 8 da parte di Bertè, Canzian e Berti e un misero 6 da parte della Pravo. In particolare sarà Zarrillo a sottolineare di aver apprezzato la capacità di allieva e mentore di dare prova di una grande vocalità.

Nella seconda manche, Francesca Alotta presenterà invece il suo inedito Ti dirò. “Parla di una donna che si ribella ad una violenza personale“, dirà del suo brano. La concorrente infatti vuole togliere la museruola al genere femminile e aprire un ponte per un dialogo vincente. Questa seconda esecuzione per sfortuna non regalerà lo stesso primato alla concorrente. Slitterà infatti al penultimo posto della classifica parziale, con un totale di 45 punti. Anche se per la maggior parte dei giudici decideranno di assegnarle una sufficienza, persino chi era rimasto colpito dalla sua esibizione precedente. Nella classifica generale, Francesca Alotta finirà così al sesto posto con un totale di 383 punti.