Genoa – Verona – Ultime dai campi – Formazioni ufficiali

Tutto pronto allo stadio Marassi di Genova per la partita più importante in chiave salvezza di questa 38^ ed ultima partita del campionato di Serie A. Calcio d’inizio ore 20:45

Vietato fallire per il Genoa di mister Nicola che si gioca la salvezza in quest’ultima gara di campionato. Il mister dovrebbe schierare la linea difensiva a 4 con Masiello a destra e Criscito a sinistra. A centrocampo ritorno di Iago Falque e Behrami. Davanti Pandev sarà affiancato con tutta probabilità da Pinamonti.

Per mister Juric c’è il rientro di Rrahmani nel reparto difensivo viste le assenze di Empereur e Kumbulla Centrocampo con gli esterni Faraoni e Borini, ballottaggio Badu-Pessina per una maglia. In attacco sempre favorito Di Carmine ma non è escluso che Pazzini possa partire dal 1′ per la sua ultima gara con la maglia del Verona.

Genoa – Verona – Formazioni ufficiali