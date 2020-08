Ci sono uomini a cui le delusioni sentimentali fanno un baffo, che si riprendono dal dolore in fretta, pronti a lanciarsi in una nuova situazione sentimentale. Ma chi sono? Ce lo dicono le stelle. Gli uomini che non hanno paura di amare: classifica.

1. L’uomo Ariete

Tra gli uomini che non hanno paura di amare la classifica vuole al primo posto l’uomo del segno zodiacale dell’Ariete. L’uomo Ariete in generale non ha paura di niente, figuriamoci dei sentimenti. L’uomo Ariete quando punta la preda fa di tutto per raggiungerla. Quando ottiene ciò che vuole però si stufa in fretta e riprende la caccia. Se è lui che viene lasciato non c’è delusione che possa mettere tristezza all’uomo del segno zodiacale dell’Ariete. Dopo pochissimo tempo si riprende benissimo ed è pronto per infilarsi nuovamente in mezzo alle avventure sentimentali. Nell’attesa di trovare la persona giusta non si fa mancare nessuna esperienza di contorno.

2. L’uomo Leone

Tra gli uomini che non hanno paura di amare la classifica vuole al secondo posto l’uomo del segno zodiacale del Leone. L’uomo Leone quando inizia una storia parte in quarta. Da subito è innamorato, propositivo, fa grandi progetti con la persona del suo cuore. Questo atteggiamento forse in alcuni casi può spaventare la partner per cui è possibile che un uomo del segno zodiacale del Leone possa essere lasciato proprio a causa della sua troppa irruenza, della suo troppo ottimismo. L’uomo Leone certo ne soffre e ci rimane male ma non si scoraggia mai. Gli basterà conoscere un’altra donna per riprendere con i suoi propositi.

3. L’uomo Sagittario

Tra gli uomini che non hanno paura di amare la classifica vuole al terzo posto l’uomo del segno zodiacale del Sagittario. L’uomo del segno zodiacale del Sagittario è un po’ come il Leone, con la differenza che non parte subito in quarta ma con più calma quando instaura una relazione sentimentale con qualcuno. L’uomo del segno zodiacale del Sagittario in ogni caso non ha paura di amare o di pensare a costruire qualcosa con una persona, è ottimista e positivo e vede l’incontro con una donna come un occasione che la vita gli ha messo di fronte. Se lasciato certamente soffre ma con ciò non si preclude di iniziare sin da subito a cercare di conoscere una nuova metà della mela.

4. L’uomo Toro

Tra gli uomini che non hanno paura di amare la classifica vuole al quarto posto l’uomo del segno zodiacale del Toro. L’uomo Toro è una persona seria e con i piedi ben piantati in terra. Se una persona gli piace non ha problemi a dichiararsi e se il rapporto va in porto non è uno che tergiversa o perde tempo. L’uomo Toro ha piacere di mettere subito le cose in chiaro ed è predisposto per la serietà della relazione quindi non è uno che scappa a gambe levate quando sente parlare di matrimonio. L’uomo Toro è una persona capace di prendersi delle responsabilità e portarle avanti senza problemi.