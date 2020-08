Lecce – Parma – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Ultima giornata di campionato anche per Lecce e Parma che andranno ad affrontarsi oggi 2 agosto alle ore 20.45 allo stadio Via Del Mare di Lecce.

Lecce – Parma – Come arrivano alla gara

Travagliata la strada per la permanenza in A del Lecce, che dopo aver perso all’ultimo la sfida contro il Bologna, due giornate fa, la scorsa giornata ha tenuto vive le speranze di restare in massima serie vincendo sul campo dell’Udinese in rimonta: i salentini sono a quota 35, ad un punto dal Genoa che ospiterà il Verona senza pretese, ed è per questo motivo che oltre a vincere oggi contro il Parma, il Lecce deve sperare in una non vittoria dei grifoni.

Parma che ha da tempo conquistato la salvezza senza patemi, ed adesso si trova all’11° posto in graduatoria.

Lecce – Parma – Il pronostico

L’urgenza del Lecce di trovare la vittoria è scontata, ma vista la difesa non impenetrabile dei padroni di casa puntiamo sul segno Goal.

Lecce – Parma – Probabili formazioni

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Meccariello, Dell’Orco; Mancosu, Petriccione, Barak; Falco, Saponara; Lapadula.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Giu. Pezzella; Kulusevski, Kurtic, Barillà; Siligardi, Caprari, Gervinho.

Lecce – Parma – Dove vederla in tv e streaming

Il match sarà trasmesso da Sky attraverso i canali Sky Sport Serie A e Sky Sport (canale numero 252 del satellite), nonchè dalla piattaforma SkyGo, disponibile per gran parte dei dispositivi come tablet, smartphone e smart tv. L’ultimo match per queste due squadre sarà disponibile anche su NowTv.