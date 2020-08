Lecce – Parma – Ultime dai campi – Formazioni Ufficiali

Avrà inizio tra poche ore l’ultima partita della stagione per Lecce e Parma, le due squadre impegnate oggi nell’ultima giornata di Serie A 2019/20, partita che può cambiare le sorti per i padroni di casa, ma che da soli non potranno ambire alla salvezza. La gara avrà inizio oggi 2 agosto alle ore 20.45.

Lecce – Parma – Ultime dai campi

Per il Lecce infatti la partita sarà decisiva ed anche una vittoria potrebbe non bastare: l’unica speranza per i salentini è che il Verona, ospite del Genoa, squadra che è ad un solo punto di vantaggio sul Lecce, riesca perlomeno a pareggiare, nonostante l’Hellas non abbia necessità di far punti.

Per il Parma è arrivata la salvezza matematica nella vittoria interna contro il Napoli.

Lecce – Parma – Formazioni Ufficiali

Liverani non potrà contare su Deiola, Rossettini e Babacar e Paz, Meccariello affiancherà Lucioni con tutta probabilità in difesa, Saponara e Falco garantiranno qualità a Lapadula davanti, Mancosu pur non al top dovrebbe essere regolarmente in campo.

Diverse defezioni anche per il Parma, che schiererà Caprari e Gervinho davanti, supportati da Siligardi.

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Meccariello, Dell’Orco; Mancosu, Petriccione, Barak; Falco, Saponara; Lapadula.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Giu. Pezzella; Kulusevski, Kurtic, Barillà; Siligardi, Caprari, Gervinho.