Lisa in Disperato e C’era una volta – Video – Ora o mai più

Lisa sarà l’ultima cantante a presentarsi nello studio della finale di Ora o mai più. La concorrente riuscirà a mantenere il primato registrato in quasi tutte le puntate del programma della Rai? Nella prima manche, la vedremo in coppia con Marco Masini per il brano Disperato.

Nella seconda manche, Lisa presenterà invece il suo inedito C’era una volta. Come vedremo fra pochissimo, la cantante non riuscirà a stupire i giudici in entrambe le occasioni. Anche se alla fine la classifica generale la vedrà come vincitrice della prima edizione.

Lisa canta Disperato e C’era una volta

Nella prima parte della puntata, Lisa ci darà prova delle sue abilità grazie alla cover di Disperato. Si tratta di una delle pietre miliari del repertorio del coach Masini, che ancora una volta dimostrerà di contare sulla sua allieva sotto ogni punto di vista. Il brano risale al ’90 ed è presente nell’album che ha come titolo il nome dello stesso interprete originale. I giudici invece premieranno la concorrente con un primo posto nella classifica parziale, con un punteggio di 59. Tre i 9 da parte di Leali, Canzian e Berti diversi 8 da parte del resto della giuria.

La seconda manche invece non andrà meglio per Lisa, nonostante il suo inedito C’era una volta. La cantante infatti rimarrà indietro di due punti rispetto ai Jalisse, che riusciranno a portare a casa una vittoria parziale. L’artista invece otterrà solo 58 punti, anche grazie alla sufficienza decisa dalla Bertè. “Un tipo di scrittura abbastanza immediata e dà un senso di vocalità interessante“, dirà il mentore durante la clip di presentazione. Il brano presenta inoltre un testo autobiografico per quanto riguarda la concorrente. La classifica generale però confermerà la bravura della cantante sotto ogni punto di vista. Lisa otterrà infatti il primo posto con un totale di 416 e verrà consacrata vincitrice della prima edizione del talent.