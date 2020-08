Manila Nazzaro lascia il segno all’interno dell’ultima edizione di Temptation Island e a ringraziarla della sua persona e del suo carattere è proprio uno dei tentatori. La ex Miss Italia nel villaggio delle fidanzate è stata una delle poche a non istaurare un feeling particolare con nessun single, rimanendo amiche di tutti ma senza esagerare nel modo di porsi.

Ora che il docu-reality è terminato, a ringraziare Manila per il suo comportamento e per la bella amicizia creata è stato uno dei tentatori che, all’interno del villaggio delle ragazze ha trovato una splendida amicizia. Quali sono state le sue parole?

Manila Nazzaro lascia il segno

La fidanzata di Lorenzo Amoruso è finalmente tornata tra le braccia del suo compagno, pronta a cominciare un nuovo capitolo della sua vita che, vede come protagonista una convivenza a Roma. Dopo un mese dalla loro esperienza all’interno di Temptation Island, Manila e Lorenzo sembrano così pronti ad andare a convivere insieme rigorosamente a Roma.

I ventuno giorni separati all’interno dei due villaggi, hanno lasciato un fortissimo segno nella coppia che si dimostra pronta a vivere insieme e a pensare a un futuro figlio nonostante non siano completamente giovanissimi. Lorenzo però, non è l’unico a ringraziare di aver conosciuto Manila ma anche un tentatore ha deciso in questi ultimi giorni di dedicare un post importante nei confronti dell’ex Miss Italia.

Alessandro Usai ringrazia Manila

All’interno del villaggio delle fidanzate moltissimi tentatori hanno trovato in Manila una spalla su cui confrontarsi ma soprattutto su cui imparare lezioni di vita. Nel dettaglio il single Alessandro Usai sul suo profilo Instagram durante la giornata di ieri, ha deciso di lanciare un fortissimo messaggio nei confronti di Manila, lasciano tutti senza parole.

Nessuno infatti, si aspettava che il single si fosse così tanto legato alla fidanzata di Amoruso, arrivando al punto di ringraziarla e di ringraziare tutto il programma. L’esperienza fatta all’interno di Temptation Island ha dato la possibilità ai tentatori e alle rispettive coppie di imparare qualcosa di più di sé stessi.

Alessandro ha così affermato: “Grazie infinite per aver sopportato la mia pressione che ti ha portato al limite. Ma so che eri la persona più adatta per poter scherzare in quella maniera. È stato un viaggio nei sentimenti anche per noi; un viaggio che ci fa tornare cambiati, un viaggio che ci ha aperto gli occhi su tante cose. Abbiamo trovato donne fidanzate che ci hanno fatto capire di cosa ha realmente bisogno e di cosa non ha bisogno una relazione sana. Ci hanno fatto capire che ci sono insicurezze difficilissime da superare e che la gelosia è possesso ed il possesso non è amore. Da questa esperienza ho capito che l’amore è qualcosa di tanto grande ed è composto da piccole cose come attenzioni, dedizione, complicità. Che funziona bene solo quando si cammina pari passo uno accanto all’altro e nessuno dei due predilige di stare davanti…”