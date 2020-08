Massimo Di Cataldo in Pazza idea e Ci credi all’amore – Video

Massimo Di Cataldo sarà il sesto concorrente a presentarsi nello studio di Rai 1 in occasione della finale di Ora o mai più. Nella prima parte lo vedremo in Pazza idea con la coach Patty Pravo, una delle hit indiscusse della celebre cantante.

Nella seconda manche, Massimo Di Cataldo farà conoscere al pubblico l’inedito Ci credi ancora all’amore. Riuscirà a conquistare la giuria? Le premesse sono più che positive, soprattutto perchè il concorrente riuscirà a rientrare nella Top 3 dei favoriti. Scopriamo di seguito il punteggio e la classifica generale.

Massimo Di Cataldo canta Pazza idea e Ci credi all’amore

Nella prima parte dell’appuntamento, Massimo Di Cataldo ci farà ascoltare la sua versione di Pazza idea. Purtroppo ancora una volta la scelta della coach si rivelerà errata per le abilità canore del suo allievo e metterà in forte crisi la sua esibizione. Il consiglio della giuria sarà infatti di staccarsi dalla Pravo e di proseguire per la sua strada. Un modo carino forse per fargli capire che al fianco di un mentore uomo forse avrebbe potuto ottenere molto di più. Nella classifica parziale infatti lo vedremo solo al settimo posto con un punteggio di 48. Una sola sufficienza però da parte di Zarrillo, sempre attento ai dettagli tecnici.

Nella seconda manche, Massimo Di Cataldo potrà finalmente interpretare il suo inedito Ci credi ancora all’amore e sfidare la fortuna. “Una canzone autobiografica perchè racconta questo mio percorso. Dopo una delusione è molto più difficile trovare la forza di amare ancora e ho scoperto, solo adesso, di crederci ancora“, dirà nella clip di presentazione. Una versione che piacerà molto di più alla giuria, che infatti lo premierà con un terzo posto e 56 punti. Il voto più alto sarà il 9 della Berti. Tutto questo poi si tradurrà in una posizione di vantaggio anche nella classifica generale, dove il concorrente manterrà il terzo posto con 397 punti in totale.