Meteo, Italia AGGREDITA da TEMPORALI con GRANDINE e VENTO: ecco le previsioni per domani lunedì 3 agosto 2020

Secondo le previsioni Meteo per domani lunedì 3 agosto 2020 avremo tempo in prevalenza instabile su tutte le regioni settentrionali, con temporali e acquazzoni localmente anche di forte intensità, che in serata coinvolgeranno anche l’alta Toscana e parte del litorale Adriatico. Al Centro Sud resisterà il clima estivo con cieli soleggiati e temperature elevate.

Nord: previsioni per domani lunedì 3 agosto 2020

Come indicano le previsioni Meteo domani avremo una giornata molto variabile, con temporali e acquazzoni che interesseranno dapprima le regioni orientali per poi diffondersi anche a Nord Ovest. I temporali potrebbero essere anche localmente di forte intensità accompagnati da raffiche di vento e grandine. Temperature in diminuzione.

Centro: previsioni per domani lunedì 3 agosto 2020

Il maltempo coinvolgerà già dal mattino la Toscana e le Marche con cieli nuvolosi e locali acquazzoni. Più asciutto il tempo sulle altre regioni. Nel pomeriggio qualche temporale potrebbe interessare ancora le Marche e l‘Umbria. Temperature in leggera diminuzione.

Sud e Isole: previsioni per domani lunedì 3 agosto 2020

Clima ancora estivo con cieli soleggiati e temperature che sfioreranno i 35°C all’ombra nel Sud Italia, salvo qualche nube sparsa sulla Sardegna durante il pomeriggio, ma senza piogge. In serata ci sarà un aumento delle nubi alternate a schiarite su tutte le regioni. Temperature stabili o in lieve diminuzione.