Oroscopo di oggi, domenica 2 agosto 2020 – Previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo di oggi domenica 2 agosto 2020. La settimana sta per volgere al termine. Come si concluderà il primo weekend di agosto per i segni zodiacali? Venere regalerà gli ultimi slanci di passione ai Gemelli prima di salutarli per raggiungere il segno del Leone. Leone che dovrà fare i conti, questa domenica, con molta agitazione. C’è elettricità nella giornata dell’Acquario: sarà impossibile trattenerlo! Per scoprire come sarà la domenica, leggete il seguente oroscopo di oggi dedicato a tutti i segni.

Oroscopo di oggi domenica 2 agosto 2020: segni di fuoco

Secondo l’oroscopo di oggi l’Ariete riuscirà a liberarsi di un peso che lo opprimeva da giorni, il Leone al contrario avrà l’agitazione alle stelle. Il Sagittario si sveglierà con tutta l’intenzione di riconquistare la serenità perduta.

Oroscopo di oggi domenica 2 agosto 2020: segni di aria

Voglia di amore, con una punta di trasgressione, per i Gemelli, la Bilancia avrà un bello sprint, fornitole dalla Luna e da Venere favorevoli. L’Acquario sarà letteralmente elettrico, frenetico con la voglia matta di fare mille cose!

Oroscopo di oggi domenica 2 agosto 2020: segni di terra

Come indica l’oroscopo di oggi il Toro sarà parecchio nervoso e preoccupato per questioni di carattere pratico. La Vergine potrebbe ritrovarsi della maretta in famiglia, mentre il Capricorno sarà pieno di pensieri riguardo al suo futuro.

Oroscopo di oggi domenica 2 agosto 2020: segni di acqua

Finalmente una giornata di puro relax per il Cancro, lo Scorpione potrebbe incappare in qualche vecchio dissapore famigliare, mentre i Pesci potranno sorridere: sta per tornare l’armonia in casa!