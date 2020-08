Oroscopo Paolo Fox – domani lunedì 3 agosto 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 3 agosto 2020. Sta per cominciare una nuova settimana di agosto: quali sorprese riserverà ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro? L’Ariete si deve dedicare a nuovi progetti, il Toro invece ha una giornata piuttosto confusa. I Gemelli possono mettersi in gioco in amore, il Cancro sta per recuperare! Per approfondire, leggete le seguenti previsioni astrologiche relative ai primi 4 segni dello zodiaco, tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 3 agosto 2020: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna sarà favorevole, ma non ti farà sparire tutte le difficoltà, le privazioni vissute negli ultimi tempi. Adesso dovresti dedicarti a nuovi progetti, nuovi piani in vista di una fine dell’anno molto incoraggiante. Ci vogliono novità, molte situazioni ormai sono logore, non vanno più avanti! In agosto dovrai avere molta prudenza in amore.

Previsioni Paolo Fox domani lunedì 3 agosto 2020: Toro

Domani la giornata sarà un po’ confusa. È probabile che tu sia molto preoccupato per questioni legate alla casa, questioni di soldi. Hai comunque tempo fino a novembre per sistemare le cose in tutta tranquillità. Chi ha fatto una richiesta in passato e ora è in attesa di una buona notizia, a breve otterrà delle novità.

Oroscopo domani lunedì 3 agosto 2020: Gemelli

Domani e martedì la Luna sarà a favore: sfrutta questo tempo per incontrare gente nuova e per recuperare in amore. Da mercoledì prossimo avrai un buon quadro astrologico che ti aiuterà a sbloccare presto tutte quelle situazioni nate in maniera complicata e a cui tu hai provato a porre rimedio.

Oroscopo domani lunedì 3 agosto 2020: Cancro

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani e martedì saranno due giorni ancora un po’ sottotono, ma da mercoledì in poi prenderai quota. Inoltre venerdì 7 Venere farà il suo ingresso nel segno e ti regalerà nuova forza e fascino, voglia di amare.