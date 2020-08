Oroscopo Paolo Fox – domani lunedì 3 agosto 2020 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 3 agosto 2020. Quali suggerimenti riserverà il noto astrologo romano al Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci per questo inizio settimana? Il Sagittario comincia a porsi nuovi obiettivi, il Capricorno invece è assorto nei pensieri legati al lavoro. Molta stanchezze e nervosismo per l’Acquario, mentre i Pesci iniziano una fase molto positiva in amore. Di seguito, ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani, più nel dettaglio.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 3 agosto 2020: Sagittario

Come preannuncia l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai voglia di porti nuovi obiettivi, nuovi traguardi da raggiungere. Da mercoledì il cielo sarà molto promettente: Mercurio sarà favorevole. Nei prossimi giorni potresti valutare nuovi progetti in vista dell’autunno. In amore, invece, sarà un periodo senza grosse novità: le coppie resteranno insieme; i single, probabilmente, non cercheranno nuove storie.

Previsioni Paolo Fox domani lunedì 3 agosto 2020: Capricorno

Stai vivendo un periodo di riflessione, un periodo di fermo in vista del futuro. Ora dovresti concentrarti sul tagliare tutti i rami secchi, per permettere alle nuove gemme di nascere. Il lavoro ti assorbe completamente, a tal punto che stai trascurando un po’ i tuoi sentimenti. Fai attenzione alle spese e sii fiducioso! Presto si apriranno nuovi orizzonti.

Oroscopo domani lunedì 3 agosto 2020: Acquario

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox domani e martedì potresti accusare un po’ di stanchezza e di nervosismo. Prova a prestare più attenzione alla forma fisica, perché il caldo e lo stress degli ultimi tempi potrebbero provocarti qualche piccolo fastidio. Occhio alle spese impreviste!

Oroscopo domani lunedì 3 agosto 2020: Pesci

Se nei mesi passati hai vissuto molte tensioni in amore, d’ora in poi potrai risalire la china. Venerdì Venere comincerà un transito molto favorevole che ti aiuterà a ritrovare l’armonia perduta. In questo mese potrai vivere delle emozioni molto belle, salvo quelle relazioni ormai consumate che arriveranno, probabilmente, a finire.