Oroscopo Paolo Fox – settimana dal 3 al 9 agosto 2020 – Previsioni per tutti i segni

Ecco, puntuale come tutte le domeniche, l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 3 al 9 agosto 2020. Siamo alle porte di una nuova settimana: quali segni saranno maggiorente favoriti dagli astri nelle prossime giornate? Quali invece dovranno fare i conti con alcune insidie? Per scoprirlo, leggete in anteprima l’oroscopo di Paolo Fox per la prossima settimana, dedicato a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la prossima settimana bisognerà fare molta attenzione in amore. Le coppie barcollanti dovranno correre ai ripari il più in fretta possibile. Sul lavoro crescerà la voglia di qualche cambiamento: qualcuno, forse, si è già mosso in questo senso!

Toro

Venere diventerà favorevole: i single dovrebbero uscire allo scoperto, perché ci saranno ottime opportunità di fare nuovi incontri. Le coppie, invece, potranno pensare al grande passo. Anche il lavoro e le finanze miglioreranno: adesso potrai sperare di recuperare qualcosa di più.

Gemelli

Sul fronte lavorativo avrai una settimana molto promettente, anche se ti sembrerà di procedere lentamente. In amore dovresti sforzarti di non chiuderti a riccio. Nei prossimi giorni evita le discussioni più che puoi.

Cancro

Con Venere nel tuo segno, da venerdì, comincia un periodo favorevole in amore. Cerca solo di non scaricare le tensioni del lavoro sul rapporto di coppia, specialmente se già risente di qualche contrasto. Sul lavoro dovrai usare molta cautela ed evitare le polemiche, soprattutto se ci sarà qualcuno che proverà a remarti contro.

Leone

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox agosto e settembre saranno due mesi particolarmente positivi per quel che riguarda l’amore. I single potranno incontrare nuove, interessanti persone, mentre le coppie avranno modo di risolvere le difficoltà degli ultimi mesi. Sul lavoro sei ancora insoddisfatto, senti di non essere apprezzato a sufficienza dai superiori e dai collaboratori.

Vergine

Molto presto Venere sarà dalla tua parte e ti aiuterà negli affari di cuore. Le coppie che hanno vissuto un allontanamento, potranno contare sullo zampino del pianeta dell’amore per riavvicinarsi. Anche il lavoro andrà a gonfie vele: sforzati di trovare l’idea vincente da mettere in pratica!

Bilancia

In amore ti aspettano delle giornate piuttosto complicate. Cerca di mantenere la calma, anche se dovrai fronteggiare nuovi problemi e tensioni di coppia. È tempo di concentrarsi più sul futuro e meno sul passato! Sul lavoro ci sono ancora difficoltà, troppi ritardi o rallentamenti.

Scorpione

Con Venere, Saturno e Giove a favore le coppie potranno dedicarsi a progetti ambiziosi: il successo sarà garantito! I single, invece, non dovrebbero isolarsi, ma farsi conoscere. Sul fronte lavorativo è arrivata l’ora di raccogliere i frutti del duro lavoro passato. I più giovani avranno modo di fare scelte importanti.

Sagittario

Secondo le previsioni astrali di Paolo Fox la prossima settimana Venere sarà in buon aspetto: le coppie che hanno vissuto dei problemi nei mesi scorsi, d’ora in poi avranno modo di ritrovare l’armonia. Sul lavoro non dovresti restartene con le mani in mano! È tempo di fare progetti in vista dell’autunno.

Capricorno

In campo lavorativo dovresti focalizzarti su nuovi progetti in vista del futuro che sarà migliore dei mesi precedenti. In amore dovresti evitare le polemiche. Che tu voglia portare avanti la relazione o chiuderla definitivamente, la decisione sarà comunque in mano tua.

Acquario

La settimana ti regalerà emozioni intense, soprattutto in amore. Le coppie potranno risolvere i loro problemi con più facilità. Qualcuna penserà perfino di avviare un progetto insieme. Sul lavoro se hai un progetto messo da parte, o che procede molto a rilento, potresti vederne gli sviluppi prima della fine di quest’anno. Non è un periodo negativo, eppure tu ti senti ancora insoddisfatto.

Pesci

La voglia di ottenere di più sul lavoro ti farà rinunciare alle vacanze. Riuscirai ad avere quello che desideri, se saprai rimboccarti le maniche e lavorare duramente. In amore comincia una fase decisamente favorevole. L’unico suggerimento: lascia stare i fantasmi del passato!