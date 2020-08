Ricetta bavette pesto, patate e fagiolini: ingredienti, preparazione e consigli

Oggi vedremo come si preparano le bavette al pesto, patate e fagiolini. E’ un piatto che si prepara spesso nella cucina tradizionale ligure. E’ un primo piatto molto gustoso, semplice da preparare, piacerà a tutti.

Bavette pesto, patate e fagiolini – Ingredienti

I seguenti ingredienti sono sufficienti per 4 persone.

Bavette 350 g

Fagiolini 200 g

Patate 250 g

Per il pesto alla genovese:

Aglio 1 spicchio

Sale grosso 1 pizzico

Olio extravergine d’oliva 150 g

Basilico foglie 50 g

Pecorino grattugiato 30 g

Pinoli 15 g

Parmigiano Reggiano DOP grattugiato 70 g

Bavette pesto, patate e fagiolini – Preparazione

Per realizzare le bavette al pesto, patate e fagiolini potete seguire la ricetta tradizionale del pesto che prevede l’uso di pestello e mortaio oppure potete usare il mixer per risparmiare tempo: in questo caso si consiglia di porre in freezer le lame del mixer in modo da evitare che si scaldino troppo mentre si frulla, questo accorgimento permetterà di preservare il colore brillante del basilico. Mentre le lame si freddano, ponete sul fuoco una pentola capiente con abbondante acqua; mentre attendete che arrivi a bollore, pelate le patate, dopodiché tagliatele a fette spesse, infine riducete queste ultime a dadini.

Salate a piacere l’acqua oramai bollente, poi versate le patate a dadini. Intanto lavate i fagiolini, spuntateli e tagliateli a metà, unite anche i fagiolini alle patate in pentola. Cuocete per ancora 2 minuti le verdure, poi unite anche le bavette alle verdure per farle cuocere insieme e proseguite la cottura per circa 8 minuti o per il tempo riportato sulla confezione della pasta.

Mentre la pasta cuoce insieme alle verdure, occupatevi del pesto: riponete nel mixer le lame fredde, poi versate le foglie di basilico, aggiungete anche uno spicchio di aglio sbucciato e lasciato intero i pinoli, il Parmigiano Reggiano grattugiato e il Pecorino grattugiato. Infine aggiungete un pizzico di sale grosso .

A questo punto azionate le lame ad intermittenza per non farle scaldare troppo, così da non ossidare le foglie di basilico che restituiranno un bel verde brillante; mentre le lame sono in funzione, versate a filo l’olio di oliva dalla bocchetta del coperchio. Una volta che il pesto sarà pronto versatelo in un tegame capiente, senza accendere il fuoco.

Nel frattempo la pasta sarà giunta a cottura, scolatela direttamente nel tegame con il pesto conservando l’acqua di cottura da aggiungere al bisogno. Mescolate per insaporire tutti gli ingredienti. Servite le bavette al pesto con patate e fagiolini ben calde.

Bavette pesto, patate e fagiolini – Consigli utili

E’ preferibile consumare le bavette al pesto, patate e fagiolini subito, o in alternativa si possono conservare per massimo due giorni in frigorifero in un contenitore chiuso ermeticamente.

Se non avete tempo per preparare il pesto in casa potete utilizzare anche quello che si trova in commercio.