Ricetta friggitelli in padella: ingredienti, preparazione e consigli

I friggitelli sono una varietà di peperoni nani di colore verde e dal sapore dolce tipica del centro-sud Italia. Come si può capire dal nome, questi ortaggi vengono solitamente fritti in padella. I friggitelli in padella, un contorno semplice e veloce da realizzare, che ben si abbina a secondi di pesce o di carne come ad esempio un petto di pollo al forno.

Friggitelli in padella – Ingredienti

I seguenti ingredienti sono sufficienti per 4 persone.

Peperoni friggitelli 600 g

Aglio 2 spicchi

Olio extravergine d’oliva 25 g

Acqua 25 g

Sale fino q.b.

Friggitelli in padella – Preparazione

Per preparare i friggitelli in padella, per prima cosa lavate accuratamente i friggitelli sotto l’acqua corrente lasciandoli interi e col picciolo intatto, e asciugateli con un foglio di carta da cucina. In una padella piuttosto ampia, scaldate l’olio extravergine di oliva e rosolate l’aglio in camicia per 3-4 minuti a fuoco moderato, poi aggiungete i friggitelli.

Saltate brevemente i friggitelli a fuoco vivace, girandoli spesso, dopodiché abbassate la fiamma, versate l’acqua e coprite con un coperchio. Cuocete i friggitelli per circa 10 minuti fino a che non saranno appassiti.

Quando i friggitelli saranno appassiti, rimuovete l’aglio dalla padella, aggiustate di sale e spegnete il fuoco: i vostri friggitelli in padella sono pronti per essere serviti.

Friggitelli in padella – Consigli utili

I friggitelli in padella, una volta cotti, si possono conservare in frigorifero per 1-2 giorni in un contenitore ermetico.

Se vi piacciono i sapori forti, potete aggiungere del peperoncino fresco insieme all’aglio per un tocco piccante oppure sciogliere delle alici nell’olio.

Se preferite potete anche aggiungere qualche pomodorino durante la cottura.