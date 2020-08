Ricetta granita alla mandorla: ingredienti, preparazione e consigli

In estate per rinfrescarsi non c’è nulla di meglio di una buona granita, fresca, gustosa e se non potete acquistarla, potete preparala in casa. La granita classica è al limone, ma ne esistono di ogni gusto, ad esempio alla menta, alla fragola, all’anguria, all’arancia. Noi oggi vi proponiamo una granita tipica siciliana, la granita alla mandorla, buonissima, dovete assolutamente provarla se non l’avete mai mangiata. Prepararla è molto semplice e vi serviranno solo due ingredienti.

Granita alla mandorla – Ingredienti

Ingredienti per circa 750 g di granita.

Acqua 550 g

Pasta di mandorle in panetto 230 g

Granita alle mandorle – Preparazione

Per preparare la granita alla mandorla iniziate tagliando la pasta di mandorle in piccoli cubetti di uguali dimensioni. Versateli in un recipiente dai bordi alti ed aggiungetevi l’acqua.

Frullate gli ingredienti aiutandovi con un frullatore ad immersione fino ad ottenere una crema. Versatela il composto nella gelatiera.

Lasciate andare la gelatiera per almeno 30 minuti. Trascorso questo tempo otterrete un composto dalla consistenza cremosa e compatta. Quindi trasferite la granita nei bicchieri possibilmente ghiacciati in modo che non si sciolga velocemente e servite la granita alla mandorla per una fresca merenda.

Granita alla mandorla – Consigli utili

Potete conservare la granita alla mandorla in freezer in contenitore ermeticamente chiuso per al massimo 1 mese.

La pasta di mandorle sarebbe il marzapane non cotto.