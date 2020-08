Sassuolo – Udinese – I precedenti – Le sfide tra i due allenatori

Sassuolo – Udinese questa sera alle ore 20:45 saluteranno il proprio campionato con la salvezza ottenuta in anticipo e quindi si prospetta una partita senza troppi tatticismi con le squadre pronte a giocare a viso aperto.

Sassuolo – Udinese: I precedenti

Sassuolo – Udinese si è giocata in 13 precedenti, sempre in serie A. Il bilancio è di 4 vittorie per parte, con 5 pareggi. In casa neroverde, invece, il bilancio sorride ai friuliani, che hanno vinto due volte contro una.

All’andata, la vittoria è stata netta in favore dei bianconeri, che hanno battuto il Sassuolo per 3-0. La formazione neroverde non batte l’Udinese dalla stagione 2017-18 e, al Mapei Stadium, dalla stagione 2016-2017, quando si impose per 1-0 con rete di Gregoire Defrel, che è anche il bomber del match con un totale di tre reti rifilate ai bianconeri.

Sassuolo – Udinese: Le sfide tra i due allenatori

Luca Gotti e Roberto De Zerbi si sono incontrati una sola volta in carriera, nell’Udinese-Sassuolo dell’andata, dove l’ha spuntata il tecnico bianconero. Oltre a quell’occasione, Gotti ha incontrato altre due volte il Sassuolo, entrambe in Serie B, uscendo sempre sconfitto.

Bilancio simile per Roberto De Zerbi, che nelle cinque occasioni in cui ha incontrato l’Udinese non ha mai vinto. Per lui tre pareggi e due sconfitte.