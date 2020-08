Sassuolo – Udinese – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Sassuolo – Udinese questa sera alle ore 20:45 chiuderanno la loro stagione, che è stata totalmente diversa, infatti il Sassuolo ha disputato un buon campionato, mentre i friulani hanno dovuto lottare a lungo per ottenere la permanenza in Serie A.

Sassuolo – Udinese: come arrivano alla gara

Il Sassuolo è reduce dalla roboante vittoria ottenuta sempre al Mapei Stadium contro il Genoa per 5-0 con Caputo protagonista. La vittoria mancava da un pò alla squadra di De Zerbi, che questa sera proveranno a vincere ancora per confermare l’8° posto in classifica dagli attacchi del Verona e anche per vendicare la sconfitta dell’andata.

L’Udinese ha invece perso in casa nell’ultima giornata contro il Lecce per 1-2 dopo essere passata in vantaggio. Questa sarà l’ultima gara in bianconero di Fofana, il quale ha annunciato il suo addio alla squadra e probabilmente non sarà l’unico a lasciare Udine, ma prima di farlo i calciatori vogliono regalarsi l’ultima gioia con la maglia che li ha resi famosi al grande pubblico.

Sassuolo – Udinese: Il pronostico

Il Sassuolo gioca un calcio spettacolare e se tutti saranno in forma come nell’ultima gara sarà difficile fermarlo, ma l’Udinese non ci starà a fare la parte della vittima sacrificale, per questo consigliamo la giocata sul segno 1 + Gol

Sassuolo – Udinese: Probabili formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, G. Ferrari, Peluso, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputo.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Larsen, De Paul, Walace, Fofana, Sema; Lasagna, Nestorovski.

Sassuolo – Udinese: Dove vederla in tv e streaming

Sarà Sky a trasmettere Sassuolo-Udinese in diretta televisiva. La partita sarà visibile sul canale Sky Sport (numero 254 del digitale terrestre, numero 483 del digitale terrestre). Coloro che lo preferissero, mediante Sky Go potranno vedere Sassuolo-Udinese anche in diretta streaming, sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, sia su pc e notebook, scaricando l’apposita app per sistemi iOS e Android oppure collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.