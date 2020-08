Sassuolo – Udinese – Ultime dai campi – Formazioni ufficiali

Sassuolo – Udinese stanno per scendere in campo al Mapei Stadium per la 38a e ultima giornata di un campionato anomalo e probabilmente irripetibile. Il congedo promette gol e spettacolo.

Sassuolo – Udinese: Ultime dai campi

De Zerbi non avrà a disposizione Obiang, squalificato, oltre agli infortunati Boga, Chiriches, Defrel e Romagna. In attacco il bomber Caputo agirà da centravanti, con Berardi, Djuricic e Haraslin, quest’ultimo favorito su Traoré, che dovrebbero agire alle sue spalle come trequartisti. La coppia di mediani sarà composta invece da Magnanelli e Locatelli, in vantaggio su Bourabia. In difesa, davanti al portiere Pegolo, Gian Marco Ferrari e Peluso saranno i due centrali, con Toljan e Kyriakopoulos terzini di spinta. Nemmeno convocato Magnani.

Lunga lista di infortunati per Gotti, che dovrà rinunciare ai vari Jajalo, Mandragora, Nuytinck, Becao, Prodl e Teodorczyk, tutti attualmente ai box per problemi fisici. Fra i pali agirà l’argentino Musso, in difesa Troost-Ekong dovrebbe completare la linea a tre con De Maio e Samir. A centrocampo sulla destra tornerà dopo la squalifica Stryger-Larsen, mentre a sinistra è ballottaggio tra Sema e Zeegelaar. Walace sarà il regista, con De Paul e Fofana interni. In attacco è probabile la riproposizione di Lasagna al fianco di Okaka: verso la panchina Nestorovski.

Sassuolo – Udinese: Formazioni ufficiali

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Toljan, G. Ferrari, Peluso, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputo.

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Samir; Larsen, De Paul, Walace, Fofana, Sema; Lasagna, Okaka.