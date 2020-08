SPAL – Fiorentina – Ultime dai campi – Formazioni Ufficiali

SPAL – Fiorentina: la partita inizia alle 18 allo Stadio Mazza di Ferrara. La gara, valida per la 38° giornata del campionato di Serie A 2019/20, mette di fronte la 20° in classifica, la SPAL, a 20 punti, e la Fiorentina che occupa al momento la 10° posizione in classifica, a 46 punti. Partita che si gioca, come tutte le altre, senza la presenza di pubblico e a porte chiuse in ossequio alle norme anticontagio decise per l’emergenza sanitaria da coronavirus nel nostro paese. La partita sarà trasmessa da Sky.

SPAL – Fiorentina – Ultime dai campi

La SPAL prova a chiudere con un risultato utile contro una Fiorentina motivata dalla conferma del tecnico per la prossima stagione e da una buona striscia di risultati: 3 vittorie nelle ultime 5 partite. Di Biagio concede l’addio alla maglia biancazzurra a diversi giocatori sul piede di partenza, come Bonifazi, Fares e Petagna che è già stato acquistato dal Napoli, e vestirà la maglia dei partenopei nella prossima stagione. Iachini conferma Terracciano in porta e schiera la migliore formazione possibile per cercare di difendere il 10° posto, che prima del turno era a pari punti con Parma e Bologna.

SPAL – Fiorentina – Formazioni ufficiali

SPAL – Fiorentina, 38° giornata Serie A 2019/20

Domenica 2 Agosto 2020, Stadio Mazza, Ferrara

SPAL (4-3-3): Letica; Tomovic, Vicari, Bonifazi, Fares; Valoti, Valdifiori, Dabo; Strefezza, Petagna, Di Francesco. Allenatore: Di Biagio

Fiorentina (3-4-3): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic, Ribery. Allenatore: Iachini