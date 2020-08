Calciomercato Benevento – Sondaggi in corso per Callejon: l’ex Napoli può arrivare a parametro 0

E’ un Benevento che a differenza del primo anno in Serie A, stavolta dopo aver vinto con largo anticipo il campionato cadetto, punterà molto di più su calciatori già formati che possono costituire maggiormente delle certezze, piuttosto che su giovani di belle speranze, che comunque probabilmente troveranno spazio. Le trattative come quella per Remy (poi sfumata) e quella che riporterà un ex Torino in Italia sono emblematiche in tal senso.

Corsia preferenziale con il Napoli

I rapporti tra la dirigenza del Benevento, capitanata da patron Vigorito ed il Napoli di De Laurentiis sono molto buoni, e sono molto concrete le possibilità di cooperare anche in ambito mercato: gli azzurri possono concedere a condizioni favorevoli alcuni “esuberi” che potrebbero rivelarsi molto utili per aiutare i sanniti a restare in Serie A, liberando al contempo gli azzurri da ingaggi non necessari.

Ipotesi Callejon

L’ultimo in ordine di tempo potrebbe essere un calciatore che a breve lascerà il Napoli essendo in scadenza di contratto, dopo 7 anni di fedele militanza: come riportato da Il Mattino infatti Jose Maria Callejon, arrivato in azzurro con Rafa Benitez nel 2013 e vero e proprio stakanovista con la maglia azzurra, lascerà Napoli dove è stato sempre un elemento imprescindibile con tutti gli allenatori che sono passati in riva al golfo.

Secondo il quotidiano partenopeo, la dirigenza delle streghe starebbe valutando la possibilità di ingaggiarlo visto il suo status di parametro 0, sebbene la trattativa non sia comunque facile: il Benevento punterà su un ambientamento totale della famiglia Callejon in Campania, che potrebbe essere il fattore chiave per una permanenza, che consentirebbe di al calciatore e ai propri cari di non cambiare località, sebbene abbia anche delle richieste dalla Spagna. Il DS Foggia verificherà nei prossimi giorni se ci sono le condizioni per una fumata bianca: in maglia giallorossa Callejon ritroverebbe un altro ex Napoli, ossia Christian Maggio.