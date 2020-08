Calciomercato Cagliari – Ufficiale Di Francesco ha firmato

Lo avevamo pre-annunciato che sarebbe arrivata la firma a momenti ed ora il Cagliari Calcio ha appena annunciato che Eusebio Di Francesco sarà il nuovo allenatore del Cagliari per la stagione 2020/2021 con un contratto biennale.

Ufficialità Cagliari Calcio

“Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Eusebio Di Francesco: l’allenatore ha raggiunto l’accordo che lo lega alla società rossoblu sino al 30 giugno 2022″

EUSEBIO DI FRANCESCO

Nel 2010 allena il Pescara conquistando la promozione in Serie B attraverso i play-off. Lascia i biancoazzurri dopo un ottimo campionato in serie B e approda in Serie A alla guida del Lecce.

Nel giugno 2012 inizia la lunga e proficua esperienza con il Sassuolo. Cinque stagioni che mettono in luce le doti di mister Di Francesco portando il Sassuolo a grandi livelli: dalla promozione in Serie A nel 2013 alla sorprendente qualificazione all’Europa League 2016-17.

Risultati e prestazioni che lo riportano nella sua amata Capitale, chiudendo la sua prima stagione con la Roma al terzo posto in campionato e qualificandosi in Champions League. L’anno successivo è artefice di un cammino entusiasmante nella competizione sfiorando addirittura la finale dopo la clamorosa rimonta sul Barcellona e l’elettrizzante semifinale contro il Liverpool.

L’ultima esperienza in panchina è alla guida della Sampdoria nella stagione appena trascorsa che non è finita bene

Benvenuto “social” per mister Di Francesco