Calciomercato Juventus – Arrivato il nono scudetto, con la Champions League in vista, la dirigenza della Juventus prova a muovere le proprie pedine in vista della prossima stagione. Sono due le zone del campo da rinforzare ad ogni costo: serve un centravanti, per il quale si proverà a prendere Milik dal Napoli, e poi bisogna dare a Sarri un centrocampo più adatto alle sue idee di gioco che prevedono maggiore rapidità nella rete dei passaggi di costruzione dell’azione offensiva.

Calciomercato Juventus – Si tenta il colpo dal Real Madrid, CR7 mediatore

Per questo motivo la Juventus sta studiando almeno un paio di alternative nel ruolo di regista arretrato, davanti alla difesa. La prima scelta di Sarri in quel ruolo è Jorginho: il centrocampista italo-brasiliano è stato portato al Chelsea, dal Napoli, proprio dalle richieste dell’allenatore toscano. Ma dalla Spagna riferisco di un’altra pista clamorosa che vedrebbe addirittura Cristiano Ronaldo attivo nel ruolo di mediatore della trattativa.

Secondo quanto riferisce il quotidiano iberico Don Diario, infatti, la Juve starebbe pensando di strappare Casemiro al Real Madrid. Proprio lui, l’autore della rete che chiuse di fatto l’ultima finale di Champions League disputata dalla squadra bianconera, con Allegri in panchina. Il giocatore ha le qualità richieste da Mister Sarri e il suo profilo è sicuramente tra i top nel ruolo. Non sarà chiaramente facile strapparlo al Madrid sia per il prezzo del suo cartellino che per il suo ingaggio. Proprio per convincerlo, riferiscono dalla Spagna, Cristiano Ronaldo starebbe facendo leva sulla loro grande amicizia e sulla prospettiva di un’altra stagione da vivere assieme, stavolta in bianconero.

Il giocatore, ventottenne, dovrebbe chiaramente essere molto motivato a lasciare un club come il Real Madrid, fresco campione di Spagna, e con ambizioni di vittorie pressoché immutabili nel corso della sua storia. Per adesso non è così: per questo, con ogni probabilità, la ricerca continuerà. Ma il giocatore dovrebbe essere quantomeno cosciente dell’interesse della Juventus. E ha tutto il tempo per decidere della sua venuta a Torino.