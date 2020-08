Calciomercato Sampdoria – Gonzalo Maroni lascia la Sampdoria. La notizia non è ancora ufficiale, ma manca davvero poco. Oggi la sua fidanzata ha pubblicato su Instagram un post di saluto alla famiglia di Gastòn Ramirez, uruguaiano compagno di squadra del calciatore argentino alla Samp, ringraziandola per tutto quanto condiviso con loro. Un saluto che sa di addio, almeno alla Sampdoria, e quantomeno di arrivederci al fantasista e alla sua famiglia.

Calciomercato Sampdoria – Maroni lascia, la fidanzata saluta su Instagram

Non ha trovato molto spazio né con Di Francesco né con Ranieri, Gonzalo Maroni. Il fantasista argentino arrivato con molte promesse dal Boca Juniors è destinato a far ritorno in patria, almeno temporaneamente e prima di conoscere la sua prossima destinazione. Nessuna continuità, poche possibilità sfruttate forse anche male dal ragazzo, che non ha convinto la dirigenza della Sampdoria ad una conferma che, per altro, sarebbe stata anche parecchio onerosa.

Maroni ha raccolto in blucerchiato cinque presenze e un assist, nella gara vinta per 2-3 fuori casa contro il Parma. L’unica partita giocata da titolare dal 1′ è stata quella dell’ultimo turno contro il Brescia, vinta per 2-1, nella quale è stato sostituito al 68′. Non v’è dubbio che Ranieri abbia già dato il via libera al ritorno in patria dell’attaccante argentino, troppo acerbo per potersi confrontare con continuità nel campionato italiano. Di seguito il post Instagram della compagna di Maroni, Catalina, che saluta in modo abbastanza inequivocabile Gaston Ramirez e la sua famiglia, che nel periodo a Genova sono diventati amici dei ragazzi argentini e gli hanno fatto da ciceroni nel capoluogo ligure.