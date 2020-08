Calciomercato Torino – Giampaolo vicino, con lui arriva anche Krunic?

Il calciomercato Torino vive ore febbrili nell’attesa di annunciare il nuovo allenatore che comunque tranne cataclismi sarà Marco Giampaolo. Con il tecnico potrebbe arrivare dal Milan anche il centrocampista Krunic.

Cosa manca alla firma di Giampaolo

Tra il Torino e Marco Giampaolo è tutto fatto, ma la firma tarda ad arrivare perchè il tecnico deve liberarsi dal Milan con il quale è ancora sotto contratto e per farlo ha chiesto una buonuscita ai rossoneri. Manca solo questo piccolo ma significativo particolare e dopo ci sarà l’annuncio del tecnico che guiderà i granata nella prossima stagione. La firma dovrebbe arrivare comunque nei prossimi giorni.

Giampaolo sponsor di Krunic

L’ormai nuovo tecnico dei granata ha già fatto il suo primo nome per la campagna acquisti e si tratta del centrocampista che ha avuto prima ad Empoli e poi nella sua breve parentesi milanista, si tratta di Rade Krunic.

Il classe ’93 non ha trovato molto spazio con i rossoneri soprattutto con Pioli, mentre è molto stimato da Giampaolo, che sa come farlo rendere al meglio nel ruolo di mezz’ala.

Il Milan lascerebbe partire il calciatore per una cifra che si aggira intorno agli 8 milioni di euro e il Torino sembra disposto ad accontentare il suo allenatore.

Sirigu chiede la cessione

Come già accennato nei giorni scorsi Sirigu ha chiesto la cessione, dopo stagioni ad alto livello con la maglia granata vorrebbe poter disputare le coppe europee.

L’interesse per lui della Roma è vero e concreto, perchè i giallorossi non si fidano di Pau Lopez e lo metteranno sul mercato e proprio Sirigu è la prima scelta di Fonseca.

Cairo non è intenzionato ad opporsi proprio per quanto il portiere ha dato in questi anni alla causa Torino, però non vuole nemmeno svenderlo.