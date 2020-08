Film Stasera in Tv – L’ultima discesa – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film L’ultima discesa. Produzione statunitense del 2017 per la regia di Scott Waugh, con Josh Hartnett, Mira Sorvino, Sarah Dumont, Nathan Stevensnei ruoli principali. La pellicola è ispirata alla vera storia del campione di hockey Eric LeMarque, raccontata nella sua biografia, edita in Italia con lo stesso titolo (L’ultima discesa) per i tipi di Sperling&Kupfer.

L’ultima discesa – Trama

Eric LeMarque, un ex giocatore di hockey professionista, dopo aver causato un incidente automobilistico fugge sulle montagne in cerca di adrenalina facendo dello snowboard. Dovendo fare i conti con una dipendenza da metanfetamine e una vita che gli sta sfuggendo di mano, Eric decide di prendersi un giorno per staccare, ignorando i numerosi avvertimenti sull’imminente arrivo di una tempesta. Durante un’imponente tormenta di neve LeMarque si allontana dalla pista perdendo l’orientamento. Nessuno sa che si è perso, nessuno sa dove si trova ed è completamente solo. In un primo momento il campione non si rende conto di quanto la situazione sia disperata e cerca di trovare un riparo e dell’acqua. Le sue condizioni precipitano quando si trova di fronte ad una coppia di lupi che, vedendolo, chiamano il branco, ed è quindi costretto a crearsi una tana per poter passare la notte, grazie alla sua tavola da snowboard.

L’ultima discesa – Trailer Video

L’ultima discesa – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: 6 Below: Miracle on the Mountain

Genere: Thriller, Biografico

Durata: 1h 35m

Anno: 2017

Paese: USA

Regia: Scott Waugh

Cast: Josh Hartnett, Mira Sorvino, Sarah Dumont, Nathan Stevens

L’ultima discesa – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera su Mediaset 20 (canale 20 del digitale terrestre), alle ore 21.04 di oggi lunedì 3 Agosto 2020. La programmazione di Mediaset 20 lo prevede al termine delle repliche degli episodi di The Big Bang Theory.