Le donne si lamentano sempre della scarsa fedeltà degli uomini in un rapporto sentimentale ma anche loro però a volte non sono così affidabili. Tutto dipende dal segno zodiacale. Le donne meno fedeli dello Zodiaco sono queste.

La donna del segno zodiacale dei Gemelli

Tra le donne meno fedeli dello Zodiaco c’è quella che appartiene al segno dei Gemelli. Molto socievole e sempre circondata da una cerchia di molti amici, la donna del segno zodiacale dei Gemelli non ha problemi a stringere nuove conoscenze, anche quando è fidanzata. Le donne del segno dei Gemelli tendono a confondersi facilmente e, se nel rapporto amoroso che hanno con un uomo mancano le emozioni forti e le sorprese, andranno a cercarle da un’altra parte. La cosa cambia se però sono queste donne a scoprire il tradimento: con la faccia di tolla si legheranno l’affronto al dito.

La donna del segno zodiacale del Cancro

Tra le donne meno fedeli dello Zodiaco c’è quella che appartiene al segno del Cancro. La donna del segno zodiacale del Cancro gioca spesso con il fuoco provocando i possibili pretendenti. Le donne nate sotto il segno del Cancro sono coscienti di avere fascino e di piacere agli uomini e da ciò sono gratificate. Le donne del Cancro sfruttano al massimo la loro sensualità e finiscono subito in mezzo ai tradimenti.

La donna del segno zodiacale della Bilancia

Tra le donne meno fedeli dello Zodiaco c’è quella che appartiene al segno della Bilancia. Frivola e civettuola, la donna della Bilancia bada esclusivamente a uomini di bell’aspetto per cui è facile che cada spesso in tentazione non badando all’interiorità. Le donne del segno zodiacale della Bilancia sono anche molto indecise quando arrivano al vero al momento di commettere un’infedeltà, ci pensano molto e passano diverso tempo a fantasticarci sopra. Le donne del segno zodiacale della Bilancia a volte hanno la fantasia di tradire il partner ma non riescono a metterla in pratica.

La donna del segno zodiacale dello Scorpione

Tra le donne meno fedeli dello Zodiaco c’è quella che appartiene al segno dello Scorpione. Quando si parla di mancanza di sincerità in un rapporto purtroppo c’è di mezzo una donna del segno zodiacale dello Scorpione. La natura sensuale del segno può giocare brutti scherzi al rapporto di coppia con una Scorpione. Questo accade perché la donna di questo segno non sa resistere alle tentazioni. Se sei tu a tradirla invece preparati: ti perseguiterà con intenti di vendetta fino alla fine della tua vita.

La donna del segno zodiacale del Sagittario

Tra le donne meno fedeli dello Zodiaco c’è quella che appartiene al segno del Sagittario. La donna del segno zodiacale del Sagittario è un po’ piaciona per natura per cui attrae il tradimento come una calamita. Se con il compagno il rapporto mina la libertà, la donna del segno zodiacale del Sagittario si lascerà trasportare dalla passione per altri uomini e tradirà il partner con qualcuno che è più simile a lei.