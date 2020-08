Meteo: previsioni per domani martedì 4 agosto 2020

Come indicano le previsioni Meteo per domani martedì 4 agosto 2020 avremo un’altra giornata instabile che, a poco a poco, porterà aria fresca e qualche acquazzone nelle regioni centro-meridionali, mettendo quindi un punto all’ondata di caldo africano che ha colpito il Paese nei giorni passati. Ci saranno annuvolamenti un po’ in tutta Italia, alternati ad ampie schiarite e temperature in diminuzione.

Nord: previsioni per domani martedì 4 agosto 2020

Secondo le previsioni Meteo domani avremo al mattino ancora un’atmosfera instabile con piogge su Liguria, Friuli ed Emilia-Romagna. Tempo più asciutto sulle altre regioni. Alla sera smetterà di piovere e subentrerà un rapido miglioramento con poche nubi sparse alternate a schiarite. Temperature in lieve diminuzione.

Centro: previsioni per domani martedì 4 agosto 2020

In mattinata l’instabilità coinvolgerà tutte le regioni centrali, con un aumento della nuvolosità, accompagnata da piogge su Toscana e Umbria. Al pomeriggio potrebbero verificarsi fenomeni più intensi sul litorale Adriatico. Temperature in diminuzione.

Sud e Isole: previsioni per domani martedì 4 agosto 2020

In mattinata ci sarà ancora bel tempo su tutto il meridione con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel tardo pomeriggio e in serata arriveranno le prime piogge anche al Sud, iniziando dalla Puglia, poi Molise, Basilicata e Campania. Temperature in lieve diminuzione..