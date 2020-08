Nicola Vivarelli nuova conquista | Gemma tradita fuori Uomini e Donne

Nicola Vivarelli ha ottenuto una nuova conquista e sembra frequentare assiduamente una nuova ragazza tradendo la frequentazione con Gemma Galgani.

L’ex cavaliere di Uomini e Donne infatti, sembra essersi stufato di aspettare ormai da mesi la dama, decidendo così di cedere alle tentazioni di altre donne. Durante le scorse settimane però, Nicola aveva affermato all’interno del magazine di Uomini e Donne si rimanere lontano dalle tentazioni proprio per rimanere fedele alla Galgani. Cosa è cambiato nel corso di questi ultimi giorni?

Nicola Vivarelli nuova conquista

L’ex cavaliere del parterre maschile di Uomini e Donne sembrava determinato a conquistare il cuore di Gemma nonostante la grandissima differenza di età che, ha dato modo ai telespettatori e ai social di criticarli per mesi.

Terminato il programma per la classica pausa estiva, Nicola aveva deciso di organizzare una vacanza con la Galgani, cercando in tutti i modi di portarla nella sua città natale: Forte Dei Marmi.

Un invito che la dama più volte ha declinato senza dare una motivazione precisa lasciando sempre più solitario l’ex cavaliere. Gemma Galgani infatti, si è mostrata molto in crisi e la frequentazione con Nicola sembra ormai essere arriva al punto di rottura.

A segnalare l’avvistamento di Nicola insieme a un’altra donna, è stato Amedeo Venza all’interno delle sue storie Instagram poche ore fa. Quali sono state le sue parole?

Ex cavaliere insieme a una ragazza

Nicola Vivarelli sembra essersi stancato di aspettare Gemma che, ormai da diverse settimane ha deciso di sparire dal suo profilo Instagram e dallo stesso ex cavaliere che, più volte l’aveva invitata a trascorrere dei giorni insieme. Nicola infatti, sembrava sempre più convinto di voler portare avanti la sua frequentazione con la dama. Invece, di punto in bianco ha deciso di allontanarsi senza dare nessuna reale spiegazione.

Durante la giornata di oggi però, a lanciare una forte segnalazione nei confronti di Nicola Vivarelli è arrivato nuovamente Amedeo Venza. L’influencer infatti, all’interno delle sue storie Instagram ha spiegato di avere uno scoop riguardante la storia tra l’ex cavaliere e Gemma Galgani.

Amedeo Venza ha così affermato che: “Sirius alias Nicola, alias nipotino di Gemma ha dimenticato la dama ed è spesso in giro con una nuova donna accanto. Più convincente e più vicina per i suoi canoni sia estetici che anagrafici! La mora in questione avrebbe meno di trenta anni e l’altro giorno erano insieme in un bar all’aperto. Attendiamo la paparazzata. Da un eccesso all’altro!”.