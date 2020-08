Oroscopo Branko – domani martedì 4 agosto 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per domani martedì 4 agosto 2020. Quali preziosi consigli riserverà il noto astrologo istriano al Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione per le prossime 24 ore? Per scoprirlo, leggete il seguente oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal suo libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani martedì 4 agosto 2020: Leone

Come raccomanda di fare l’oroscopo di Branko domani dovrai tentare di tenere a bada la tua sconfinata gelosia nei confronti del partner. Se non ti frenerai, il rischio sarà quello di allontanarlo ancora di più.

Previsioni Branko domani martedì 4 agosto 2020: Vergine

Domani dovrai chiarire un equivoco: se sul lavoro sei coinvolto in alcune trattative poco chiare, poco convincenti, occorrerà parlare in modo onesto e schietto. Sarà indispensabile, se vorrai costruire dei rapporti di lavoro solidi.

Oroscopo domani martedì 4 agosto 2020: Bilancia

Secondo le previsioni astrali di Branko domani si prospetta una giornata molto stimolante. Sarai energico, simpatico come non mai e desideroso di metterti in gioco. Dovresti approfittarne per uscire e incontrare nuove persone.

Oroscopo domani martedì 4 agosto 2020: Scorpione

Domani qualcuno si prenderà una bella soddisfazione sul lavoro. Se c’è un progetto in ballo, qualcosa di importante da concludere, affila gli artigli e datti da fare: ci sono ottime possibilità di stracciare la concorrenza!