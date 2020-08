Oroscopo di oggi, lunedì 3 agosto 2020 – Previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo di oggi lunedì 3 agosto 2020. Eccoci alle porte di una nuova settimana di estiva: quali novità riserverà ai segni zodiacali? La Vergine, grazie al sostegno Giove, Saturno e Urano potrà mietere grandi successi, per cui non dovrebbe restarsene con le mani in mano. Ultime giornate in compagnia di Venere per i Gemelli, perché poi l’astro dell’amore raggiungerà il segno del Cancro. Volete saperne di più Leggete il seguente oroscopo di oggi dedicato a tutti i segni.

Oroscopo di oggi lunedì 3 agosto 2020: segni di fuoco

Secondo l’oroscopo di oggi l’Ariete dovrà cominciare a dedicarsi a nuovi progetti, dovrà portare nella sua vita delle novità, così pure il Sagittario. Il Leone, invece accuserà parecchia tensione e stanchezza, a tal punto da aver bisogno di cautela in amore e in famiglia.

Oroscopo di oggi lunedì 3 agosto 2020: segni di aria

Oggi i Gemelli dovrebbero sfruttare gli ultimi momenti in cui Venere darà nel loro spazio zodiacale per uscire allo scoperto e fare nuovi incontri. Ci vorrà ancora molta pazienza per la Bilancia, perché sta attraversando una fase piuttosto critica, in amore e sul lavoro. Giornata all’insegna di stanchezza e tanto nervosismo per l’Acquario.

Oroscopo di oggi lunedì 3 agosto 2020: segni di terra

Come indica l’oroscopo di oggi il Toro sarà ancora assorbito dai problemi legati ai soldi e alla casa, mentre la Vergine potrà lanciarsi in ogni progetto: il successo è già scritto nelle stelle! Momento destinato a profonde riflessioni sul suo futuro per il Capricorno.

Oroscopo di oggi lunedì 3 agosto 2020: segni di acqua

La settimana del Cancro partirà piuttosto sottotono, mentre lo Scorpione dovrà fronteggiare un’enorme agitazione che potrebbe sconfinare in irascibilità. I Pesci possono cominciare a sorridere già da ora: le tensioni e i problemi in amore avranno i giorni contati.