Ricetta polpette di zucca: ingredienti, preparazione e consigli

Per tutti gli amanti delle polpette oggi vi proponiamo una versione differente alle classiche polpette di carne, queste che vi proponiamo oggi sono adatte anche a chi segue un’alimentazione vegetariana, vedremo insieme come si preparano le polpette di zucca. Un secondo piatto delizioso e sfizioso, ma che possono essere servite anche come antipasto o aperitivo. Potete sia friggerle che cuocerle in forno, verranno buonissime in tutti e due modi, ovviamente fritte risulteranno essere più croccanti.

Polpette di zucca – Ingredienti

Con i seguenti ingredienti otterrete circa 16 polpette, ovviamente dipende dalla grandezza.

Zucca violina 500 g

Pangrattato 100 g

Parmigiano Reggiano DOP da grattugiare 100 g

Scamorza affumicata 50 g

Salvia q.b.

Uova 1

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Per impanare:

Pangrattato q.b.

Per friggere:

Olio di semi q.b.

Polpette di zucca – Preparazione

Per preparare le polpette di zucca, per prima cosa occupatevi della zucca, dividetela a metà e rimuovete la buccia, poi tagliatela a fette di mezzo cm di spessore Dovrete ottenere 500 g di polpa di zucca. Sistemate le fette di zucca su una leccarda foderata con carta forno, condite con un filo d’olio e un pizzico di sale e cuocete in forno statico preriscaldato a 200° per 30 minuti.

Nel frattempo, tritate finemente le foglie di salvia e riducete a cubetti la scamorza affumicata. Quando la zucca sarà cotta, sfornatela e trasferitela in una ciotola.

Schiacciate la zucca con la forchetta, poi unite il pangrattato, il Parmigiano grattugiato, l’uovo e la salvia tritata. Impastate il composto con le mani per amalgamare bene tutti gli ingredienti, poi pepate a piacere.

Col composto ottenuto formate delle palline di circa 40 g l’una, inserendo al centro qualche cubetto di scamorza affumicata. Richiudete la polpetta in modo da sigillare il formaggio all’interno e lavoratela con le mani per darle una forma tonda. Proseguite allo stesso modo con tutte le alte, ne otterrete circa 16 con queste dosi. A questo punto portate l’olio per la frittura a una temperatura di 170° e immergetele nell’olio a temperatura per un paio di minuti. Ricordatevi di friggere poche polpette per volta per evitare che la temperatura dell’olio si abbassi eccessivamente. Quando saranno ben dorate, scolatele su un foglio di carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso. Le vostre polpette di zucca sono pronte per essere servite ancora calde e filanti.

Polpette di zucca – Consigli utili

Le polpette di zucca avanzate si possono conservare in frigorifero, in un contenitore ermetico, per massimo 2 giorni.

Le polpette di zucca si possono anche cuocere in forno statico preriscaldato a 180° per circa 20 minuti. Se preferite un ripieno più delicato, potete sostituire la scamorza affumicata con la ricotta.