Ricetta rigatoni alla zozzona: ingredienti, preparazione e consigli

Oggi vi proponiamo un primo piatto tipico laziale, anche se forse non tutti la conoscono, i rigatoni alla zozzona, un primo piatto molto goloso, la si prepara in poco e contiene gli ingredienti principali di altri primi piatti tipici romani come ad esempio il Pecorino romano, i tuorli, il guanciale, la salsiccia e i pomodorini. Si chiama pasta alla zozzona perché per “zozzo” si intende qualcosa di ricco, e questa pasta è ricca di ingredienti.

Rigatoni alla zozzona – Ingredienti

Ingredienti per 4 persone.

Rigatoni 320 g

Guanciale 200 g

Salsiccia 250 g

Pecorino romano da grattugiare 60 g

Pomodorini in scatola 350 g

Olio extravergine d’oliva q.b.

Tuorli (di uova medie) 4

Per mantecare

Pecorino romano 40 g

Rigatoni alla zozzona – Preparazione

Per preparare la pasta alla zozzona, mettete a bollire l’acqua per la cottura della pasta e salate al bollore. Prendete il guanciale, affettatelo e ricavate delle striscioline. Poi private la salsiccia del budello, tagliatela a tocchetti.

Versate un filo d’olio in un tegame e unite la salsiccia e il guanciale, lasciandoli rosolare per circa 15 minuti a fuoco medio-basso, mescolando di tanto in tanto.

Quando saranno ben rosolati, versate anche i pomodorini nel condimento e lasciate cuocere altri 10 minuti con il coperchio.

In una ciotolina versate i tuorli e 60 g di Pecorino romano grattugiato. Amalgamateli bene per creare una cremina.

Lessate la pasta quindi unite un mestolo di acqua di cottura nella crema con tuorli e Pecorino per allentare la crema ottenuta. Scolate la pasta al dente, versatela nel tegame con il condimento, mescolate bene e togliete dal fuoco.

Versate anche la crema di Pecorino e tuorli, amalgamate e terminate la mantecatura con aggiunta di altri 40 g circa di Pecorino prima di servire la vostra pasta alla zozzona.

Rigatoni alla zozzona – Consigli utili

Si consiglia di consumare la pasta alla zozzona al momento. Si può conservare in frigo in un contenitore ermetico per 1 giorno.