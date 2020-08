Calciomercato – Affari e trattative del 4 agosto – Napoli su Veretout; Benevento punta Callejon; Milan-Fiorentina ipotesi scambio

Il calciomercato ribolle di affari a trattative in queste ore ed alcune sono davvero eclatanti come quella del Benevento che ha messo nel mirino Callejon. Scopriamo cosa ci aspetta i questo 4 agosto.

Napoli: Veretout se parte Allan

Jordan Veretout primo obiettivo del Napoli in caso di addio di Allan. L’Everton di Ancelotti continua a seguire il brasiliano e se riuscirà a strapparlo agli azzurri i partenopei proveranno l’assalto al francese, anche se non sarà semplice convincere la Roma a cederlo, ma il Napoli ha le risorse per tentare i giallorossi.

Benevento: suggestione Callejon

Nome di spessore per l’attacco del Benevento: Josè Maria Callejon. Il calciatore spagnolo non vorrebbe allontanarsi troppo da Napoli e anche se l’operazione non è tra le più semplici i sanniti ci stanno provando, grazie anche a Christian Maggio, capitano della squadra ed ex compagno dell’iberico in azzurro, già andato in pressing su Callejon.

Milan-Fiorentina: scambio in vista

Il Milan ha bisogno di rafforzare la difesa ed il nome in cima alla lista di Pioli è il fiorentino Nikola Milenkovic, forte e ancora giovane. Ai viola, dal canto loro, piace molto Lucas Paquetá e non è escluso quindi che il centrocampista brasiliano venga inserito nella trattativa che potrebbe portare il centrale serbo a Milanello.

Inter: Sanchez resta

Sta per chiudersi una delle trattative più complicate dell’estate nerazzurra e cioè l’acquisto a titolo definitivo del cileno Alexis Sanchez. L’Inter ha convinto il Manchester United ad abbassare le pretese fino a 15 milioni, mentre l’attaccante firmerà un contratto di tre anni a 7 milioni di ingaggio.

Cagliari: Ufficiale Di Francesco, lascia Carli

La giornata di ieri è stata intensa per il Cagliari, che in mattinata ha annunciato Eusebio Di Francesco come nuovo tecnico e subito dopo la stessa società ha comunicato che Marcello Carli non sarà più il ds della squadra, posto già preso da Pierluigi Carta.

Verona: rinnova il portiere Silvestri

Rinnovo importante in casa Verona, quello del portiere Marco Silvestri, che è stato uno dei migliori della stagione scaligera. Questo il comunicato della società: “Hellas Verona FC è lieto di comunicare il prolungamento di contratto sino al 30 giugno 2022 di Marco Silvestri, 29enne portiere emiliano protagonista di un’ottima stagione, quella testé conclusa, la sua prima da titolare in Serie A e la sua terza consecutiva a difesa della porta gialloblù che è riuscito a tenere inviolata per ben 9 partite sulle 35 giocate dal numero 1 gialloblù. Hellas Verona FC si congratula con Marco e gli augura un prosieguo di carriera in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni, personali e di squadra”.