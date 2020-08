Calciomercato Genoa – Preziosi su Gigovic: ecco chi è il centrocampista svedese

Calciomercato Genoa – Arrivata la salvezza, Enrico Preziosi si lancia con la solita verve nel calciomercato della prossima sessione. Il Genoa è famoso per rivoluzionare più volte la squadra – almeno due l’anno, in corrispondenza delle finestre di mercato – e a poche ore dal triplice fischio della vittoria contro il Verona che ha sancito la permanenza in Serie A, il Grifone sembra già pronto a chiudere il primo colpo.

Calciomercato Genoa – Preziosi su Gigovic

Il Genoa viene dato molto vicino a chiudere la trattativa con l’Helsingborg per Armin Gigovic. Il giocatore è un classe 2002, centrocampista svedese nato e cresciuto a Lund, di origini slave, considerato uno dei talenti in maggiore crescita del calcio europeo. Già negli scorsi mesi Alessandro Soli, ex collaboratore di mercato del Mjallby, aveva dichiarato che il Genoa era sul punto di fare un gran colpo qualora fosse riuscito a prendere il calciatore. Sul quale poi sono arrivati anche gli interessamenti di Arsenal, Wolves CSKA Mosca, e Anderlecht. Il Genoa sarebbe però in vantaggio nella trattativa con l’Helsingborgs, avendone definito l’acquisto per una cifra vicina ai 3 milioni di Euro proponendo al ragazzo un contratto lungo, quadriennale o quinquennale.

Calciomercato Genoa – Ecco chi è il centrocampista svedese

Gigovic ha esordito a soli 17 anni nell’Helsingborg allenato dal grande ex calciatore svedese Henrik Larsson. Da quel momento ha raccolto 14 presenze in prima squadra e un assist, mostrando una grande capacità di gestione del gioco e di recupero. Centrocampista principalmente difensivo, può giocare sia davanti alla difesa che da mezz’ala, preferendo il versante sinistro del campo. Ha mostrato personalità e dinamismo fin dagli esordi, può sicuramente crescere dal punto di vista fisico e dell’esperienza. Di seguito il video che analizza una delle prestazione di Gigovic da titolare con la maglia dell’Helsingborgs.