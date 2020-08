Calciomercato Juventus – Ancora qualità nel centrocampo di Sarri: oggi Il Corriere di Torino ha rivelato che la società bianconera è al lavoro con l’Udinese per provare a portare nella rosa di Sarri l’argentino De Paul.

Calciomercato Juventus – Spunta un altro nome per il centrocampo

Rodrigo De Paul sembra ormai aver completato il suo percorso di maturazione in Serie A ed è pronto per il salto in una grande del nostro calcio. Questo è il giudizio quasi unanime che gli osservatori danno del centrocampista argentino, capace di giocare da trequartista e da mezzala, dando qualità in costruzione ed in fase finale di azione offensiva. La Juventus sembra virare rapidamente verso un centrocampo destinato a dominare il gioco e a controllare il palleggio nella metà campo avversaria. Con l’arrivo di Arthur e con l’idea di un regista di qualità, l’ingaggio di De Paul sul centro-sinistra e di Kulusevski sulla trequarti darebbero forma ad una squadra completamente diversa da quella vista finora.

Anche perché gli unici confermati sono altri due giocatori di qualità come Bentancur e Rabiot, mentre per tutti gli altri – Ramsey, Khedira e forse anche Pjanic – potrebbero aprirsi le porte della cessione. Di sicuro non sarà facile strappare il giocatore all’Udinese. La richiesta del club friulano è di 35-40 milioni di Euro, anche perché il ragazzo è il punto di forza della squadra ed è il possibile “pezzo forte” di questo mercato dei Pozzo, che devono ricostruire partendo anche dalla panchina. I rapporti ottimi con il club friulano potrebbero però accelerare l’operazione. C’è da capire come risolvere la questione Mandragora, infortunatosi durante la seconda fase della stagione, dopo la ripresa. E il discorso potrebbe vedere incluse alcune contropartite tecniche che potrebbero ingolosire l’Udinese.