Calciomercato Torino – Giampaolo pronto alla firma – Interessa un calciatore della Sampdoria

Calciomercato Torino che finalmente può prendere il volo, perchè Marco Giampaolo è pronto alla firma del contratto.

Giampaolo: i dettagli del contratto

Marco Giampaolo sarà il nuovo allenatore del Torino e domani ci potrebbe già essere l’annuncio ufficiale subito dopo che il tecnico risolverà il suo contratto con il Milan.

Il nuovo allenatore si legherà al Torino per due anni a 2 milioni di ingaggio annui.

Forte l’interesse per un calciatore della Sampdoria: Linetty

Giampaolo inizia a dettare le linee del calciomercato, infatti dopo aver richiesto (come riportato ieri) Krunic del Milan, il tecnico ha fatto un altro nome per il nuovo centrocampo granata, si tratta del polacco Karol Linetty attualmente in forza alla Sampdoria.

Giampaolo conosce benissimo anche questo calciatore, è stato infatti lui a lanciarlo in blucerchiato e vorrebbe averlo con sè anche in questa nuova esperienza, potendo sfruttare i suoi inserimenti, il senso tattico e il buon tiro dalla distanza.

La Sampdoria non lo ritiene incedibile, ora toccherà a Cairo fare il primo passo e tentare di accontentare Giampaolo, che invece allontana l’arrivo di Bonaventura, calciatore per il quale non stravede e che sembra molto più vicino all’Atalanta.

Si è capito quindi fin da subito che la priorità del nuovo allenatore è allestire un buon centrocampo per poi puntellare le altre zone del campo.

Capitolo Sirigu

Salvatore Sirigu è sempre deciso a lasciare Torino, ma Giampaolo proverà a parlargli per capire se ci sono margini per far cambiare idea all’estremo difensore. Se così non sarà si cercherà un portiere che comunque possa assicurare un ottimo rendimento tra i pali granata.