Chievo – Empoli – Ultime dai campi – Formazioni ufficiali

Prima sfida playoff di Serie B in programma tra poco: Chievo ed Empoli si sfideranno per la prima partita secca di spareggio per accedere alla fase successiva. I clivensi si sono posizionati al sesto posto in campionato, di fronte al settimo posto dei toscani.

Qualora la sfida terminasse in parità, si disputeranno i supplementari e se il risultato di pareggio sarà lo stesso al termine dei medesimi, passerà la squadra posizionata meglio in regular season, ossia in questo caso il Chievo, senza calci di rigore.

La partita avrà inizio alle ore 21.00 di martedì 4 agosto.

Chievo – Empoli – Ultime dai campi

Formazione speculare per le due squadre: il Chievo sceglierà Djordjevic come centravanti, supportato da Vignato e Ceter, centrocampo composto da Segre, Obi e Garritano, mentre gli azzurri conteranno sull’apporto offensivo di Ciciretti e Bajrami a supporto del “falso nueve” La Mantia.

Chievo – Empoli – Formazioni Ufficiali

CHIEVO (4-3-3): Semper; Dickmann, Leverbe, Rigione, Renzetti; Segre, Obi, Garritano; Ceter, Djordjevic, Vignato.

EMPOLI (4-3-3): Brignoli; Gazzola, Romagnoli, Nikolaou, Antonelli; Ricci, Henderson, Bandinelli; Ciciretti, La Mantia, Bajrami.