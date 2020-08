Film Stasera in Tv – Life Non oltrepassare il limite – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Life – Non oltrepassare il limite. Produzione statunitense del 2017 per la regia di Daniel Espinosa, con Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds nei ruoli principali. Film ibrido tra fantascienza e horror, racconta come la più grande innovazione della storia dell’uomo, la scoperta di una forma di vita aliena, si possa tramutare in una lotta all’ultimo sangue per la propria sopravvivenza.

Life – Non oltrepassare il limite – Trama

L’equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale riesce a recuperare con successo una sonda proveniente da Marte che era alla deriva nello spazio. Il team di astronauti, composto dal biologo Hugh Derry (paralizzato dalla vita in giù), l’ufficiale Miranda North, il comandante Ekaterina Golovkina, il tecnico Sho Murakami, l’ingegnere Rory Adams ed il dottor David Jordan, è incaricato di studiare il campione recuperato dalla sonda per trovare possibili forme di vita extraterrestre. Hugh analizza il terriccio marziano e scopre una cellula che rivela una forma di vita dormiente, che egli riesce a rianimare sottoponendola a un’atmosfera più adatta e aggiungendo del glucosio.

Life – Non oltrepassare il limite – Trailer Video

Life – Non oltrepassare il limite – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Life

Genere: Fantascienza

Durata: 1h 45m

Anno: 2017

Paese: USA

Regia: Daniel Espinosa

Cast: Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds

Life – Non oltrepassare il limite – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera su Rai 4 (canale 21 del digitale terrestre), alle ore 21.20 di oggi martedì 4 Agosto 2020. La programmazione di Rai 4 lo prevede al termine delle repliche degli episodi di Criminal Minds.