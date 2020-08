Gianni Sperti in cerca di novità | Cambiamento drastico fuori Uomini e Donne

Gianni Sperti è in cerca di novità e punta sul suo cambiamento fisico parendo proprio dal suo look di capelli. L’opinionista di Uomini e Donne si mostra sul suo profilo Instagram completamente stravolto e lasci i telespettatori ma soprattutto i social senza parole.

Sperti ha bisogno di cambiamento e cerca in tutti i modi di dare un taglio netto al suo passato per vivere un’estate immerso nella novità e nella positività. L’opinionista infatti, decide di stravolgere la sua vita partendo proprio dai capelli ottenendo una trasformazione che nessuno si sarebbe mai aspettato. Quali sono state le parole che hanno accompagnato questa “rinascita”?

Gianni Sperti in cerca di novità

L’opinionista dello studio di Uomini e Donne si dimostra stanco della solita vita e della classica routine che ormai è diventata protagonista dei suoi giorni. Ora che il programma condotto da Maria De Filippi è terminato per la sua classica pausa estiva, Gianni ha deciso di fare una vera e propria pazzia arrivando al punto di colorarsi i capelli.

Il cambiamento però è stato del tutto inaspettato per i social e per i fan che, ormai da diversi anni lo seguono assiduamente. Nessuno infatti, si sarebbe mai aspettato di vedere Gianni Sperti biondo.

La scelta di Gianni Sperti ha voluto segnare la sua voglia di novità, soprattutto dopo la paura del Covid-19 che ha bloccato per diversi mesi l’intera Italia. Ora che il peggio sembra passato, Gianni decide di rivoluzionare completamente la sua vita iniziando proprio dal suo look. Quali sono state le sue parole?

Opinionista spiega il cambio di look

Gianni Sperti è in cerca novità e lo conferma con le sue parole all’interno del suo profilo Instagram. L’opinionista di Uomini e Donne infatti, è stanco della sua classica vita e decide di rivoluzionare sia sé stesso che le cose che si trovano attorno a lui.

Sperti spiega così la sua decisione di tingere i capelli di biondo: “CAMBIARE. Sono sempre stato così, camaleontico, mi dicono. Ogni tanto devo cambiare, mi annoio a vedere sempre la stessa immagine allo specchio. Ho bisogno di novità, come i traslochi… amo cambiare casa, arredamento, perché mi sembra di iniziare un nuovo capitolo della mia vita. Non piace a tutti questo mio modo di essere ma piace a me e continuerò a fare sempre quello che sento, mi rigenera. Probabilmente lo faccio quando voglio cancellare o meglio, dimenticare un passato scomodo come quello che abbiamo attraversato e non ancora superato. Quel pizzico di follia che mi accompagna da sempre e che mi fa sentire maledettamente vivo…libero!”.