Giulia Cavaglià nasconde la tristezza | Ennesima delusione per l’ex di Uomini e Donne

Giulia Cavaglià nasconde la tristezza e cerca in tutti i modi di evitare l’argomento: Francesco Sole. La coppia innamoratissima fino a poche settimane fa si mostra completamente distanze e rimanda i tantissimi dubbi dei fan sulla loro crisi rimanendo in silenzio.

La ex tronista di Uomini e Donne sembrava aver ritrovato l’amore tra le braccia del noto poeta che, si mostrava sempre più innamorato e preso da lei. La loro relazione nata come una semplice amicizia, ha avuto un risvolto inaspettato quanto, nonostante i continui gesti di affetto entrambi continuavano a definirsi soltanto “amici”.

La storia d’amore è continuata per diversi mesi fino a quando, dopo la quarantena qualcosa tra di loro sembrava essere averli completamente cambiati. Ora che l’estate e nel pieno c’entro, entrambi si mostrano in vacanza da soli ma soprattutto separati. Cosa sta realmente succedendo?

La ex tronista che fino a qualche settimana fa raccontava il forte amore per Francesco Sole sembra ormai aver dimenticato completamente il cantante. Nelle sue storie Instagram infatti, Giulia sembra cercare in ogni maniera di cambiare argomento evitando di rispondere ai tantissimi fan che, negli ultimi giorni continuano a chiedere come stiano realmente le cose tra di loro.

Una scelta portata avanti da entrambi visto che, sia Giulia che Francesco continuano ad evitare l’argomento lanciando solamente delle grandi frecciatine all’interno dei loro profili Instagram. Quali sono state le parole di Giulia?

Giulia Cavaglià nasconde la tristezza e cerca in tutti i modi di mostrarsi completamente felice anche senza Francesco Sole. Negli ultimi giorni infatti, l’ex tronista ha deciso di mostrarsi nelle sue storie Instagram in vacanza e insieme agli amici, proprio come sta facendo lo stesso Sole.

Entrambi in vacanza con persone completamente diverse continuano ormai da settimane a lanciarsi delle grandi frecciatine continuando a lasciare molto stupiti i loro fan. La coppia che sembra arrivata a un punto di non ritorno non riesce ad ammettere di aver chiuso la loro storia d’amore.

Durante la giornata di ieri infatti, Giulia Cavaglià decide di caricare una foto affermando: “Ridi sempre, ridi, fatti credere pazzo, ma mai triste”. Che sia realmente arrivata la fine della loro storia d’amore o che sia un modo per far parlare di loro durante l’estate?