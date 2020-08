I segni più gentili dello zodiaco: ecco quali sono

La gentilezza è una grande e apprezzabile qualità. In una società caratterizzata da fretta e indisponibilità verso il prossimo, la cordialità d’animo è un sentimento raro, pertanto occorre sapersi tenere ben strette le persone che manifestano tale tendenza. Ecco a voi una carrellata dei cinque segni zodiacali maggiormente predisposti a tale sentimento.

1)Pesci

Sognatore, romantico e naturalmente altruista, il nativo del segno saprà sempre farsi in quattro per i bisogni del prossimo, con autentico spirito di abnegazione. Generoso ed empatico, non aspetterà la formale richiesta ma saprà interpretare la muta sofferenza di chi gli sta accanto. Non saprà che farsene di gesti affettati, né li farà a sua volta. Non aprirà lo sportello della macchina, né tesserà le lodi dei suoi cari in pubblico. Ma se avrete bisogno di aiuto, la sua gentilezza vi sorprenderà: sarà disposto a prestarvi l’auto, il pc e pure del denaro, all’occorrenza. Soprattutto, vi donerà il suo cuore. Soffrendo se lo spezzerete.

2)Sagittario

Il nativo del segno non è gentile nel senso tradizionale del termine, essendo autenticamente e orgogliosamente focoso e pronto sempre a far polemica. La gentilezza, però, accompagna ogni suo gesto: all’ospite farà trovare una casa accogliente e una tavola imbandita, all’amica donerà spontaneamente il suo aiuto, al figlio offrirà generosamente un abbraccio di conforto, all’amato donerà l’entusiasmo della sua visione di vita. Avere accanto un sagittario significa poter contare sempre su una presenza gentile e autenticamente generosa. Non è, infatti, in grado di essere falso.

3)Toro

Il toro dona tutto se stesso agli altri semplicemente perché è fatto così, fa parte della sua natura. Autentico interprete della gentilezza che nasce dal cuore, il toro farà polemica ma senza mai alzare la voce e riuscirà a mitigare con dolcezza e pazienza ogni conflitto, riportando il contendente sempre a miti consigli. La sua generosità è proverbiale. È uno di quei segni zodiacali che talvolta, per la sua gentilezza, subisce in silenzio e con grande sofferenza i torti altrui. Non ama i gesti affettati e la galanteria fasulla: essendo un segno di terra è sempre molto pragmatico. Non vi dirà “ti voglio bene”, ma ve lo troverete dietro la porta di casa alle 6 di mattina se il ventilatore si è rotto, pronto a ripararlo di persona e gratis.

4)Acquario

I nativi del segno sono naturalmente portati a far sentire a proprio agio gli altri, anche con i modi accoglienti. La loro gentilezza si esplica soprattutto in presenza di ospiti, cui aprono la porta della loro casa con disponibilità e generosità. Armati di entusiasmo, senso dell’originalità e voglia di scoperta, sono portati a cercare le buone qualità negli altri, con empatia e apertura mentale. Sanno essere teneri nonostante l’apparenza da duri e, in cambio, chiedono rispetto. Un regalo giusto e vi sarete conquistati il loro cuore. Ma sanno anche cogliere la superficialità, dato il loro acume. E non perdonano.

5)Bilancia

Amanti della bellezza, equilibrati per definizione, i Bilancia sono gentili e aperti al prossimo. Sa mostrarsi estremamente preoccupato per il benessere del suo partner e si prodiga perché possa superare al meglio eventuali ostacoli. Ama l’armonia e, per la stessa ragione, detesta i conflitti, perché contrastano con la sua natura docile. È romantico e ama divertirsi, pertanto rappresenta un’ottima compagnia. Se sa reagire all’insicurezza cronica, allora saprà essere un ottimo punto di riferimento in virtù della sua gentilezza d’animo e disponibilità all’ascolto.