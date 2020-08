Milan News – Calciomercato, priorità al centrocampo. Roca tentato dal Lipsia

Milan News – Calciomercato: il Milan proverà a dare a Stefano Pioli altri due centrocampisti centrali degni della maglia da titolare al pari di Bennacer e Kessié. Questa sarebbe stata la prima richiesta del tecnico alla dirigenza rossonera anche in considerazione della possibile permanenza di Ibrahimovic. Sospese le trattative per la punta centrale, che dovrebbe inevitabilmente alternarsi con lo svedese, anziché essere titolare fisso come sembrava poche settimane fa, il Milan si concentrerà sul rinforzare il centrocampo.

Milan News – Calciomercato, priorità al centrocampo

Il Milan si è quindi messo alla ricerca di altri due titolari nella zona centrale del campo. Pioli è stato chiaro, certe gare non si possono vincere senza alternative degne di chi in questa seconda fase di stagione 2019/20 ha tirato la carretta al centro del campo. Anche in previsione di una Europa League che partirà dai preliminari ma nella quale la squadra vorrà recitare da protagonista. Ecco allora che sono spuntati fuori i primi nomi per quel reparto: Florentino Luis, talento molto costoso del Benfica; Matteo Pessina, centrocampista del Verona colpito da un brutto infortunio in una delle ultime giornate di campionato; e poi Tommaso Pobega, talento cresciuto in casa in prestito al Pordenone e che si è messo in luce nello scorso campionato di Serie B. Quest’ultimo, però, potrebbe essere il quarto o il quinto del reparto.

Servono due acquisti e almeno uno di questi deve essere importante. Nei giorni scorsi si è parlato a lungo di Marc Roca, centrocampista della Under 21 spagnola e titolare dell’Espanyol, finito in Segunda Division. Detto della forte concorrenza che il Milan avrebbe trovato per un giocatore facilmente prendibile (clausola rescissoria intorno ai 15 milioni, ndr), oggi serve registrare il forte inserimento dell’RB Lipsia per il calciatore. Una sorta di “vendetta” di Rangnick? Non si può dire, ma il fatto che il nome sia stato accostato nelle settimane scorse al Milan e che oggi “viri” verso Lipsia non può essere un caso. Sky Deutschland riferisce oggi che il giocatore avrebbe una preferenza per il club tedesco. Probabilmente motivata anche dalla possibilità di partecipare alla Champions. In questo caso almeno un nome dalla lista sarà cancellato: servirà andare su altri giocatori.