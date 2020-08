Oroscopo Branko – domani mercoledì 5 agosto 2020 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Branko per domani mercoledì 5 agosto 2020. Quali segni, fra il Sagittario, il Capricorno, l’Acquario e i Pesci, saranno toccati dalla fortuna nelle prossime giornate? Se siete curiosi di scoprirlo, leggete le seguenti previsioni astrali riguardo agli ultimi 4 segni zodiacali, liberamente tratte dall’oroscopo di Branko per domani.

Oroscopo Branko domani mercoledì 5 agosto 2020: Sagittario

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani Mercurio entrerà nel segno del Leone e pungolerà la tua natura di viaggiatore. Il mese di agosto ti regalerà molti stimoli e divertimento, voglia di esplorare nuovi luoghi, nuove culture.

Previsioni Branko domani mercoledì 5 agosto 2020: Capricorno

Domani Mercurio sarà nel segno del Leone. Se finora il pianeta della comunicazione ti ha reso particolarmente polemico e lamentoso, attaccato al passato, da mercoledì ti procurerà più tranquillità e leggerezza. Dovresti approfittarne per chiarire le questioni rimaste in sospeso.

Oroscopo domani mercoledì 5 agosto 2020: Acquario

Secondo l’oroscopo di Branko domani Mercurio nel segno del Leone ti toglierà concentrazione e stuzzicherà al voglia di vacanze. Per fortuna che arriverà Venere in Cancro a darti una bella carica di volontà e motivazione, soprattutto se dovrai lavorare anche in agosto!

Oroscopo domani mercoledì 5 agosto 2020: Pesci

Domani Mercurio sarà in Leone: sarà un ottimo alleato per i Pesci che dovranno restare in ufficio, smaltire del lavoro arretrato, sbrigare una bella mole di pratiche e compiti rimasti in sospeso.